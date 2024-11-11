Гранд Отель Европа открывает люкс «Чайковский»

В год своего 150-летия первый российский отель класса люкс расширяет галерею исторических апартаментов. К сьютам, посвященным Карлу Фаберже, Федору Достоевскому, Игорю Стравинскому, добавится люкс «Чайковский» — разумеется, с роялем. Великий русский композитор провел детство и юность в Петербурге, а перебравшись в Москву, наведывался в столицу по несколько раз в год. Дважды он останавливался в Гранд Отеле Европа и даже оставил о нем записи в своем дневнике.

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Чайковскому посвящены просторные двухкомнатные апартаменты в центральной части отеля. Высокие окна выходят на здание Филармонии, бывшего Дворянского собрания, где Петр Ильич дирижировал концертом в честь Антона Рубинштейна и 6-й «Патетической» симфонией, своим последним сочинением.