В Сургуте в ТРЦ «Аура» откроется магазин парфюмерной сети «Золотое Яблоко»

В ТРЦ «Аура» (Нефтеюганское шоссе, 1) в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) откроется магазин парфюмерной сети «Золотое Яблоко». Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, он станет четвертым в Уральском федеральном округе. Дата открытия пока не указана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Магазин «Золотого Яблока» готовится к открытию в ТРЦ «Аура», который находится всего в 10–15 минутах пешком от улицы Игоря Киртбая — это одна из самых популярных улиц по доставленным заказам с сайта ритейлера в 2024 году»,— рассказали представители сети.

Сеть «Золотое яблоко» была основана в 2004 году в Екатеринбурге. Сейчас магазины компании открыты в регионах России, Казахстане и Белоруссии.

Полина Хабарова