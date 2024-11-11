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Коммерсантъ FM
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Путин разрешил «Сургутнефтегазу» и НОВАТЭКу определять раскрытие информации

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий ПАО НОВАТЭК (MOEX: NVTK) и ПАО «Сургутнефтегаз» (MOEX: SNGS) самостоятельно определять перечень корпоративной информации, подлежащей раскрытию. Аналогичное разрешение выдано ООО «Арктик СПГ-2» и ООО «Ямал СПГ», следует из опубликованного документа.

Президент России Владимир Путин и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (справа)

Президент России Владимир Путин и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (справа)

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (справа)

Фото: пресс-служба президента РФ

Право самостоятельно определять перечень раскрываемой информации также получило центральное конструкторское бюро «Лазурит».

Указ «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами» вступил в силу 27 ноября 2023 года. Изначально в перечень указа входило 46 компаний, сейчас же в нем числится 118 организаций. Отмечается, что указ был принят в качестве ответной реакции на «недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств».

«Арктик СПГ-2» и «Ямал СПГ» — проекты НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа. 2 ноября 2023 года Минфин США внес «Арктик СПГ-2» в блокирующий список санкций. В августе 2024 года ведомство также наложило санкции на суда, предполагаемо связанные с поставками СПГ НОВАТЭКа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бьют по обходным путям».

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