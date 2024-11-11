Российская армия взяла Колесниковку в Харьковской области

Минобороны сообщило, что подразделения группировки российских войск «Запад» заняли населенный пункт Колесниковка в Харьковской области. Село расположено в 20 км к югу от Купянска.

Колесниковка находится на левом берегу Оскольского водохранилища, в месте впадения в него реки Песчаная. Река Оскол, на которой стоит село, проходит через Купянск. Рядом с селом проходит железная дорога (станции Скоростная и Сеньково). Площадь села — 1,1 кв. км.

30 октября Минобороны отчиталось о взятии под российский контроль села Кругляковка (расположено рядом с Колесниковкой). Российскими военными также заняты соседние с Колесниковкой села Синьковка, Першотравневое и Кисловка.

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