Аэропорт Саратова возобновил работу

Аэропорт Гагарин в Саратове с 12:00 мск возобновил прием и отправку воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения вводились в целях безопасности после предупреждения властей об угрозе атаки беспилотников. За время ограничений самолеты не уходили на запасные аэродромы.

Саратовский аэропорт приостановил работу с 10:00 мск. Задержек в отправке и прилетах рейсов не было, свидетельствовало онлайн-табло воздушной гавани. За время ограничений самолеты не уходили на запасные аэродромы, уточнили в Росавиации.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин за 20 минут до приостановки работы аэропорта писал об угрозе атаки беспилотников на регион. В 12:29 мск губернатор написал об отмене опасности БПЛА в регионе. Об уничтожении БПЛА над территорией области не сообщалось.

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