Аэропорт Саратова приостановил работу на фоне угрозы атаки БПЛА

В международном аэропорту Гагарин в Саратове введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщили ТАСС в пресс-службе гавани. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об опасности атаки беспилотников на регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовский аэропорт. Здание аэровокзала

Фото: Антон Васильченко Саратовский аэропорт. Здание аэровокзала

Фото: Антон Васильченко

Росавиация уточнила, что ограничения введены с 10:00 мск. Причиной остановки приема и отправки судов агентство назвало обеспечение безопасности полетов. Из онлайн-табло на сайте воздушной гавани следует, что на данный момент ни один из рейсов не задерживается.

Около 9:40 мск губернатор Роман Бусаргин заявил об угрозе атаки беспилотников в регионе. «Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность»,— написал он в Telegram-канале.

Местные городские паблики публикуют видео с сигналом тревоги, звучащими в Октябрьском, Заводском и Кировском районах Саратова, а также городе Энгельсе.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».