Гендиректора Resolute Mining удерживают в Мали из-за налогового спора с властями

Австралийская горнодобывающая компания Resolute Mining сообщила, что ее генерального директора Теренса Голохана и еще двоих топ-менеджеров с минувшей пятницы удерживают в Мали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Resolute Mining Фото: Resolute Mining

«Руководители прибыли в Бамако, чтобы обсудить с горнодобывающими и налоговыми органами совместные действия, связанные с работой Resolute в стране, и рассмотреть открытые претензии к Resolute, которые, по мнению компании, являются необоснованными,— говорится в пресс-релизе компании.— После завершения этих встреч в пятницу, 8 ноября 2024 года, трое сотрудников были неожиданно задержаны».

Акции Resolute рухнули на треть, лишив компанию около $500 млн рыночной капитализации.

У Resolute всего две шахты в управлении — в Мали и Сенегале. На обеих ведется добыча золота. В малийском проекте компания контролирует 80% акций, остальные принадлежат правительству. Власть в стране после переворота 2020 года удерживают военные. В последние месяцы они значительно усилили давление на зарубежные компании, работающие в Мали. Так, в сентябре на несколько дней были задержаны топ-менеджеры канадской Barrick Gold — второй по объему выручки горнодобывающей компании в мире. Власти потребовали от Barrick выплаты около $500 млн, как неуплаченных ранее налогов, а также повышения доли малийского правительства и местных инвесторов в проекте Луло-Гунтоко с 20% до 35%. Переговоры между компанией и властями продолжаются.

Кирилл Сарханянц