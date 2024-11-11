РЖД открыли первые продажи билетов в Краснодарский край на новогодние праздники

РЖД открыли первые продажи билетов в города Краснодарского края на новогодние праздники. «Ъ-Кубань» изучил цены и количество билетов в поездах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Из Москвы в Краснодар сейчас доступны поезда с выездом 28 декабря и прибытием 30 декабря. Плацкарт в этом поезде стоит от 3,9 тыс. руб., купе — от 4,9 тыс. руб. Билеты на остальные поезда еще не запустили в продажу, на них предлагают подать заявку в лист ожидания. С выездом поздно вечером 29 декабря и прибытием в полдень 31 декабря есть один поезд. В нем на момент публикации свободно 91 плацкартное место и 65 в купе. Цены аналогичны выезду днем ранее.

При выезде из Москвы 30 декабря в 16:50 в столицу Кубани поезд прибудет 1 января в 03:15. На этот поезд осталось только девять мест в купе. Их стоимость от 6,5 тыс. руб. Еще один поезд отправится из Москвы 30 декабря в 19:45 и прибудет в Краснодар 1 января в 05:00. В нем свободны 40 плацкартных мест и 41 место в купе. Стоимость составляет от 4,2 тыс. и 6,4 тыс. руб. соответственно.

Большое количество мест — 370 в плацкарте и 244 в купе — есть в поезде, выезжающем из Москвы 30 декабря в 23:20 и прибывающем в Краснодар 1 января в 12:10. Стоимость билетов от 3,9 тыс. руб. за место в плацкарте и от 4,9 тыс. руб. — в купе.

Немного дороже места в плацкартных вагонах на поезде, выезжающем из Москвы утром 31 декабря и прибывающем в Краснодар вечером следующего дня. Плацкартных мест сейчас в нем 318, стоимость — от 4 тыс. руб. В вагонах купе остается 154 места, стоимость от 4,6 тыс. руб. При этом на скоростном поезде, выезжающем утром 31 декабря и прибывающем в Краснодар рано утром 1 января, купе обойдется в 10,5 тыс. руб. Сейчас остается девять свободных мест. Однако вполовину меньше можно заплатить, выехав из Москвы чуть позже — в 11:00 31 декабря. На этот поезд остается 444 места купе стоимостью от 5,2 тыс. руб.

В других поездах с выездом 31 декабря и прибытием в Краснодар 1 января стоимость плацкарта составит от 3,5 тыс. до 5,7 тыс. руб. Купе стоит от 4,2 тыс. до 9,2 тыс. руб. Совокупно в этих поездах свободно 932 места в плацкарте и более 1,1 тыс. мест в купе.

Из Санкт-Петербурга в Краснодар билетов в продаже пока нет. Из Питера в Сочи начались продажи на поезд с выездом вечером 30 декабря и прибытием на курорт вечером 1 января. Поезд пробудет в пути более двух дней. Плацкартных мест осталось 70 по цене от 6,2 тыс. руб., мест в купе — 72 стоимостью от 7,5 тыс. руб.

Из Москвы в Сочи на 28 и 29 декабря билетов нет, пассажирам предлагают оставить заявку в лист ожидания. Свободно одно купе на 30 декабря стоимостью от 6,9 тыс. руб. Немного билетов (39 плацкартных и 41 купе) осталось на поезд, выезжающий из столицы 30 декабря в 19:45 и прибывающий в Сочи 1 января в 10:20. Места в плацкартных вагонах стоят от 4,6 тыс. руб., в купе — от 7 тыс. руб. На поезд, выезжающий из Москвы в 23:30 30 декабря и прибывающий в Сочи утром 1 января, есть 10 мест в купе по цене от 7,2 тыс. руб.

На 31 декабря есть восемь купейных билетов по цене от 11,5 тыс. руб. на поезд, следующий от Москвы до Сочи 23 часа с прибытием утром 1 января. Еще на один скоростной поезд остается 10 билетов в вагоны купе по цене от 9,9 тыс. руб. С выездом 31 декабря и прибытием 2 января есть 533 места в плацкартных вагонах по цене от 3,9 тыс. руб. В купе остается 850 мест, их стоимость начинается от 4,7 тыс. руб.

Из Москвы до Анапы есть восемь мест в купе на поезд, выезжающий 30 декабря. Стоимость — от 7 тыс. руб. Осталось восемь мест. Также есть два поезда, отправляющихся из Москвы 31 декабря и прибывающих на курорт утром 1 января. Там плацкартное место будет стоить от 5,9 тыс. руб., купе — от 11,3 тыс. руб. Существенно ниже цены на поезд, прибывающий на курорт на сутки позже (утром 2 января), в пути он пробудет 1,5 суток. Плацкартных мест на этот поезд остается 341 по цене от 4,6 тыс. руб., мест купе — 77 по цене от 5,5 тыс. руб.

В Геленджик прямых рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга нет. Из северной столицы также не ходят поезда в Анапу.

Татьяна Ручкина