Театр современного искусства Краснодара представил премьерный спектакль

Во Дворце искусств «Премьера» состоялся первый показ пластического спектакля «Контакт», поставленного новым Театром современного искусства Краснодара. Постановка, разделенная на два акта, исследует противоречивость и красоту внутреннего мира человека. Первая часть представления выполнена в строгих геометрических формах, а второй акт — передает ощущение невесомости и скоротечности через динамичные движения танцоров.

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Художественный руководитель театра и автор пластического спектакля Анна Агеева отметила, что идея спектакля зародилась в этом году, а подготовка заняла три месяца.

«Период подготовки включал в себя и лабораторный, и творческий, и интеллектуальный поиск. Перед нами стояла цель — познакомиться со зрителем, рассказать ему, кто мы такие и каким языком говорим со сцены. Мы хотели наладить контакт»,— ответила Анна Агеева на вопрос корреспондента «Ъ-Кубань».

По словам артистов, режиссер работала с сильными сторонами каждого из них, делая акцент на главенствующих эмоциях. Они и стали основой для передачи смыслов через движение и пластику.

«У нас основной упор — на чувственное восприятие, только танцами сейчас никого не удивишь. Не могу сказать, что я по жизни агрессивный, но во время подготовки у меня было больше злости. Мне было проще показывать эту эмоцию, чем остальные»,— отметил артист балета ТСИ Семен Свириденко.

Госпожа Агеева также отметила, что в день премьеры ей уже поступил запрос на показ спектакля в Москве. Однако сейчас приоритетом для нее является развитие современного искусства в крае, а также знакомство краснодарской публики с труппой.

Театр современного искусства создан на базе Дворца искусств по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Нурий Бзасежев