Театр современного искусства Краснодара представил премьерный спектакль
Постановка разделена на два акта
Во Дворце искусств «Премьера» состоялся первый показ пластического спектакля «Контакт», поставленного новым Театром современного искусства Краснодара. Постановка, разделенная на два акта, исследует противоречивость и красоту внутреннего мира человека. Первая часть представления выполнена в строгих геометрических формах, а второй акт — передает ощущение невесомости и скоротечности через динамичные движения танцоров.
Художественный руководитель театра и автор пластического спектакля Анна Агеева отметила, что идея спектакля зародилась в этом году, а подготовка заняла три месяца.
«Период подготовки включал в себя и лабораторный, и творческий, и интеллектуальный поиск. Перед нами стояла цель — познакомиться со зрителем, рассказать ему, кто мы такие и каким языком говорим со сцены. Мы хотели наладить контакт»,— ответила Анна Агеева на вопрос корреспондента «Ъ-Кубань».
По словам артистов, режиссер работала с сильными сторонами каждого из них, делая акцент на главенствующих эмоциях. Они и стали основой для передачи смыслов через движение и пластику.
«У нас основной упор — на чувственное восприятие, только танцами сейчас никого не удивишь. Не могу сказать, что я по жизни агрессивный, но во время подготовки у меня было больше злости. Мне было проще показывать эту эмоцию, чем остальные»,— отметил артист балета ТСИ Семен Свириденко.
Госпожа Агеева также отметила, что в день премьеры ей уже поступил запрос на показ спектакля в Москве. Однако сейчас приоритетом для нее является развитие современного искусства в крае, а также знакомство краснодарской публики с труппой.
Театр современного искусства создан на базе Дворца искусств по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.