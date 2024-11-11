В Воронеже из-за атаки БПЛА повреждено промпредприятие

Над Воронежской областью утром сегодня, 11 ноября, были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что в результате падения обломков одного БПЛА «незначительные повреждения» получило здание промышленного предприятия в областном центре. Пострадавших нет.

Опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области в четыре часа утра. В районе семи утра жители левого берега областного центра слышали серию взрывов и звуки сирены. В правительстве Воронежской области заявили, что централизованное включение сирен в регионе не проводилось. Сейчас власти устанавливают объект, на котором вне порядка оповещения сработала сирена.

На минувшей неделе в Воронежской области каждый день объявлялась опасность атаки беспилотников. В ночь на пятницу, 8 ноября, над регионом уничтожили шесть БПЛА, пострадавших и разрушений не было. В конце октября в Воронежской области беспилотники атаковали спиртзаводы. Тогда пострадал один человек и здания одного предприятия.

По данным Минбороны, минувшей ночью над Курской областью были сбиты 12 украинских беспилотников, еще один — над Белгородской. Еще по два БПЛА над этими регионами уничтожили вчерашним вечером.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж