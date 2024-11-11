Вопрос открытия базы отдыха возле Сипайлово вынесли на общественные обсуждения

Мэрия Уфы вынесла на общественные обсуждения вопрос об изменении вида использования земельного участка между так называемыми «сипайловскими карьерами». Участок площадью 4 га расположен севернее Дудкинской переправы на левом берегу реки Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инициатором изменений стало ООО «Управляющая компания "Трехозерье"», которое планирует использовать участок для туристического обслуживания. Сейчас земли попадают в рекреационную зону.

Общественные обсуждения проводятся до 8 декабря. Замечания и предложения с 15 по 28 ноября будет принимать комиссия по правилам землепользования и застройки Уфы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ООО «УК "Трехозерье"» собирается открыть на берегу обводненных карьеров, соединенных с рекой Уфой, базу отдыха с 15 модульными апартаментами, заведениями общепита, баней, купелью и пляжем. Также планируется оборудовать детские площадки, зону барбекю, пункт аренды туристического снаряжения и конференц-зал. Предполагается, что объем инвестиций в проект составит около 75,3 млн руб.

ООО «УК "Трехозерье"» зарегистрировано в 2023 году в Уфе. Основной вид деятельности — предоставление жилья в кратковременную аренду. Учредителями компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. являются Гульнара Латыпова и Анна Садрисламова (владеют по половине уставного капитала). В 2023 году убыток управляющей компании «Трехозерье» составил 4 тыс. руб. при нулевой выручке.

Идэль Гумеров