За ночь и утро над Черноземьем сбили 17 БПЛА

Ночью дежурные средства ПВО ликвидировали над Черноземьем 13 беспилотоников: 12 над Курской областью и один над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В курском правительстве подтвердили информацию оборонного ведомства. С 3:12 до 8:05 в регионе действовал режим опасности атаки БПЛА. В правительстве Белгородской области пока не прокомментировали атаки.

В Минобороны также сообщили, что с 6:50 до 7:20 дежурные средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Воронежской областью. Воронежский губернатор Александр Гусев в 7:32 заявил о ликвидации над регионом «нескольких БПЛА». В области продолжает действовать режим опасности атаки дронов, введенный в 3:57.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова