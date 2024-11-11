Подсолнечное масло подорожало из-за дефицита пальмового

Стоимость экспорта российского подсолнечного масла из Новороссийска за октябрь увеличилась на 11%, а за год — более чем на 40%, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). По данным «Совэкона», цена подсолнечного масла на российском рынке с начала сентября выросла на 26%. Старший аналитик ЦЦИ Екатерина Захарова в разговоре с «Ъ» отметила, что на повышении спроса на подсолнечное масло сказалось увеличение стоимости пальмового.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпожа Захарова также напомнила, что в 2023 году, когда цены на подсолнечное масло опустились ниже уровня стоимости пальмового, Индия начала наращивать его закупку. Сейчас, считает эксперт, ситуация повторяется: в начале ноября разница в цене между пальмовым и подсолнечным маслом составила $29 за тонну.

По данным «Совэкона», на прошлой неделе цена на подсолнечное масло на базе FOB Новороссийск составила $1,1 тыс., что на 1,9% больше, чем неделей ранее. По данным Национальной товарной биржи, внебиржевой экспортный индекс на 8 ноября составил $982,4 за тонну, что на 4,6% больше, чем месяцем ранее.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из масла выжимают последнее».