Из масла выжимают последнее

Высокий мировой спрос и сокращение предложения растительных масел привели к увеличению цен. Экспортная стоимость российского подсолнечного масла при поставке из Новороссийска за месяц выросла на 11%, а за год — более чем на 40%. Это сказывается на внутренних ценах, прибавивших с сентября 25%. Но в дальнейшем динамику могут сдержать растущие экспортные пошлины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экспортный индекс подсолнечного масла FOB Новороссийск в начале ноября составил $1,09 тыс. за тонну, увеличившись на 11% к началу октября и на 43,2% год к году, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Внебиржевой экспортный индекс Национальной товарной биржи на 8 ноября достиг $982,4 за тонну, прибавив за месяц 4,6%. Согласно «Совэкону», на минувшей неделе стоимость подсолнечного масла на базе FOB Новороссийск составила $1,1 тыс., увеличившись к предыдущей на 1,9%.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько поясняет, что экспортные цены на подсолнечное масло растут вместе с мировым рынком.

Биотопливные мандаты (устанавливают нормы применения биодизеля, произведенного из растительных масел) США и Индонезии приводят, с одной стороны, к росту спроса, с другой — сокращению предложения для внешних рынков, поясняет он. Это, по словам эксперта, привело к ощущению дефицита и легкой панике на рынке. Директор «Совэкона» Андрей Сизов замечает, что экспорт пальмового масла из Индонезии существенно сократился. Этот фактор вместе с ожиданиями падения урожая в Малайзии уже привел к росту цен (см. “Ъ” от 29 октября).

Господин Рылько объясняет, что растительные масла частично взаимозаменяемы: «если потребители редко переходят с одного на другое, то промышленность до определенной степени может». Рост цен на пальмовое масло стимулирует повышение спроса на подсолнечное, говорит старший аналитик ЦЦИ Екатерина Захарова. Она напоминает, что в 2023 году, когда цены на подсолнечное масло упали ниже показателей пальмового, Индия начала наращивать его закупку. Сейчас, по мнению эксперта, схожая ситуация: в начале ноября премия пальмового масла к подсолнечному составила $29 за тонну.

Подсолнечное масло уступает на мировом рынке в объемах потребления пальмовому, соевому и рапсовому, поясняет Андрей Сизов. Но в значительном объеме его, по словам эксперта, поставляют только три страны — Украина, Россия и Аргентина. Первые две из-за засухи в весенне-летний период столкнулись с сокращением урожая. Согласно прогнозу ИКАР, в текущем сельскохозяйственном году сбор подсолнечника в России составит 15,75 млн тонн, сократившись на 9,2% год к году. Еще около 1,3 млн тонн добавятся за счет новых территорий. С учетом переходящих запасов предложение сократится на 13%, до 17,3 млн тонн, отмечает Дмитрий Рылько.

Дмитрий Патрушев, вице-премьер, 6 ноября: «Теперь Россия направляет за рубеж не только сельхозсырье, но и переработанную продукцию. Это не семечка подсолнечника или рапс, а готовое растительное масло».

Андрей Сизов предполагает, что объем экспорта подсолнечного масла в сезоне 2024/25 года сократится на 10–15% к предыдущему, составив около 4 млн тонн. Директор по развитию АПК и пищевой промышленности «Рексофта» Анастасия Вяликова добавляет, что импортерами российского подсолнечного масла выступают в основном Турция, Египет, Иран, Индия и Китай.

Неурожай и рост экспортного потенциала меняют конъюнктуру на внутреннем рынке. Если месяц назад стоимость семечки на юге страны составлял 41–42 тыс. руб. за тонну, сейчас — более 43–44 тыс. руб. у ворот предприятия, говорит господин Рылько. Цена подсолнечного масла в России, по данным «Совэкона», на минувшей неделе — 100,2 тыс. руб. за тонну. Рост к предыдущей — на 2,6%, к началу сентября — на 26%.

Но предпосылок для дальнейшего роста цен на подсолнечное масло внутри страны на рынке в ИКАР и «Совэконе» не видят за счет механизма ценового демпфера, предполагающего повышение экспортных пошлин. С июня 2023 года по ноябрь 2024 года сборы для подсолнечного масла были нулевыми, напоминает Екатерина Захарова. С ноября, согласно данным Минсельхоза, показатель составляет 2,9 тыс. руб. за тонну. Хотя существенного снижения за счет этого экспортных объемов эксперт не ждет, предполагая, что бизнес по производству масла в России из-за роста мировых цен становится более привлекательным.

Александра Мерцалова