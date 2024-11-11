За ночь над российскими регионами уничтожено 13 БПЛА

Минобороны сообщило, что в ночь на 11 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников над Курской областью и один — над Белгородской.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал в Telegram об опасности атаки БПЛА в регионе в 3:12 мск. В Белгородской области опасность атаки беспилотников была объявлена в 3:43, передавало ГУ МЧС по региону. Угроза атаки дронов сохраняется.

Минобороны накануне, 10 ноября, отчиталось об отражении массированной атаки на гражданскую инфраструктуру на территории российских регионов. За сутки средства ПВО и системы РЭБ сбили и подавили 84 беспилотника. В Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 БПЛА. При падении обломков одного из них произошло возгорание четырех домов, пострадало пять человек. В Белгородской области, как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, в результате атаки беспилотника на пятиэтажное жилое здание в городе Шебекино погиб один человек.

Подробнее об отражении массированной атаки — в материале «Ъ» «Беспилотникам убавили лютости».