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Коммерсантъ FM
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За ночь над российскими регионами уничтожено 13 БПЛА

Минобороны сообщило, что в ночь на 11 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников над Курской областью и один — над Белгородской.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал в Telegram об опасности атаки БПЛА в регионе в 3:12 мск. В Белгородской области опасность атаки беспилотников была объявлена в 3:43, передавало ГУ МЧС по региону. Угроза атаки дронов сохраняется.

Минобороны накануне, 10 ноября, отчиталось об отражении массированной атаки на гражданскую инфраструктуру на территории российских регионов. За сутки средства ПВО и системы РЭБ сбили и подавили 84 беспилотника. В Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 БПЛА. При падении обломков одного из них произошло возгорание четырех домов, пострадало пять человек. В Белгородской области, как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, в результате атаки беспилотника на пятиэтажное жилое здание в городе Шебекино погиб один человек.

Подробнее об отражении массированной атаки — в материале «Ъ» «Беспилотникам убавили лютости».

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Кадры и события СВО за ноябрь 2024 года

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Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

Фото: Росгвардия

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области &lt;br> На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области
На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Утром 10 ноября средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 беспилотников. Из них 34 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Брянской, по 7 — над Орловской и Калужской, 6 — над Курской и 2 — над Тульской областями

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Военнослужащий десантно-штурмового полка на оборонительных позициях на берегу Каховского водохранилища

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Трофейный танк, захваченный на Харьковском направлении, у музейно-выставочного центра «Россия — Моя история» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Расчет РСЗО 9К57 «Ураган» на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 1 ноября российские средства ПВО сбили 83 БПЛА над пятью областями и Крымом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском участке фронта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Военнослужащие артиллерийского подразделения десантно-штурмового полка во время работы расчета 120-мм миномета 2Б11 в Запорожской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

5 ноября в результате удара БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде загорелись три квартиры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном пострадавшем

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

2 ноября директор Росгвардии Виктор Золотов посетил командный пункт группировки войск нацгвардии в Курской области. Он встретился с командирами войскового и полицейского спецназа, осмотрел вооружение и технику, проинспектировал обеспечение росгвардейцев питанием и экипировкой, а также посетил Курскую АЭС

Фото: Росгвардия

Минобороны сообщило 7 ноября, что российская армия заняла населенный пункт Кременная Балка в ДНР. В начале месяца были также взяты под контроль Максимовка, Антоновка, Кураховка в ДНР и село Першотравневое в Харьковской области
На фото: боевая техника ВСУ, уничтоженная на Покровском направлении

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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