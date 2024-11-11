Российские и индонезийские моряки провели первые совместные военные учения

Первые совместные военно-морские учения кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Индонезии «Орруда-2024» прошли в Яванском море. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

В первый день экипажи кораблей провели маневрирование и тренировку по связи, отработали досмотр подозрительных судов, а также блокировали и освободили судно, захваченное условными террористами.

Во второй день военные моряки отработали борьбу с безэкипажными катерами с проведением стрельб из корабельного оружия. «После завершения стрельб проведены тренировки по спасению на море. Для отработки совместных задач были задействованы палубные вертолеты»,— добавила пресс-служба ТОФ.

С российской стороны в маневрах принимали участие корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Громкий» и «Резкий», а также средний танкер «Печенга». Индонезия была представлена фрегатом «И Густи Нгурах Рай» и корветом «Франц Каисиепо».

Отряд кораблей после учений продолжил выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе в соответствии с планом дальнего похода.

Первые в истории стран совместные военно-морские учения стартовали в индонезийском городе Сурабая 4 ноября. В церемонии приняли участие командующий Приморской флотилией сил ТОФ Алексей Сысуев и представители командования ВМС Индонезии.

На встрече индонезийские военные подарили российским кепки с символикой ВМС страны и памятные монеты. Россияне преподнесли в подарок сувениры, посвященные истории отечественного ВМФ, и российский шоколад.