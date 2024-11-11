Застрявший в Японии лайнер с российскими туристами на борту прибыл в Китай

Круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas) с российскими туристами на борту, ранее на несколько дней застрявший японском порту Иокогама по техническим причинам, прибыл в китайский Шанхай. Судно пришвартовалось в международном порту Усун, расположенном в шанхайском районе Баошань, утром 11 ноября.

Судно покинуло порт Иокогамы рано утром 8 ноября. Одна из пассажирок лайнера по имени Евгения рассказала «РИА Новости», что некоторые россияне теперь отправятся в шанхайский аэропорт Пудун, откуда вылетят рейсами в Москву в 11:40 (5:40 мск) и в 11:45 (5:45 мск) соответственно. Другая группа туристов отправится в Россию в другие дни, до этого момента они будут находиться в отеле, забронированном для них туроператором.

По данным туроператора лайнера CruClub, на борту «Спектра морей» находились 538 граждан России. Один из них ранее рассказал ТАСС, что пассажиры судна получили компенсацию за задержку рейса.

В генеральном консульстве России в Шанхае после консультаций с городскими властями заявили, что больше никаких проблем они не предвидят, поскольку у россиян есть действующие транзитные визы. Дипломаты добавили, что, по их сведениям, компания—организатор круиза готова к решению любых вопросов, связанных с передвижением российских граждан после прибытия в Шанхай.

Лайнер должен был прибыть в город 9 ноября, но за два дня до этого не смог выйти из японской Иокогамы в связи с поломкой. По данным Ассоциации туроператоров России, у судна были проблемы с двигателем.