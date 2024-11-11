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Коммерсантъ FM
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ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы оперативного штаба «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нейтрализации руководителя оперативного штаба палестинского движения «Исламский джихад» Мухаммада Абу Сахиля.

«Вчера, в субботу... авиация ВВС Израиля нанесла точечный удар и уничтожила в секторе Газа террориста Мухаммада Абу Сахиля, главу оперативного штаба террористической организации "Исламский джихад"»,— сказано в Telegram-канале израильской армии.

Уточняется, что израильские летчики нанесли удар по зданию школы «Фахед ас-Сабах» на севере палестинского анклава, где, как утверждает ЦАХАЛ, находился один из командно-контрольных центров «Исламского джихада».

«Перед нанесением удара были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведывательные данные»,— добавили в ЦАХАЛе.

Газета The Jerusalem Post написала, что Мухаммад Абу Сахиль планировал и осуществлял атаки движения на Израиль, оценивал ситуационные отчеты и координировал антиизраильские операции «Исламского джихада» с палестинским движением «Хамас».

Боевики «Хамаса» напали на территорию Израиля 7 октября 2023 года, в ответ страна начала военную операцию в секторе Газа. По данным Минздрава Палестины, с начала конфликта в анклаве погибло более 43,6 тыс. человек, почти 103 тыс. человек получили ранения. 1 ноября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации члена политбюро «Хамаса», курировавшего внутрипалестинские вопросы.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Израильский премьер не дал раскрыться Галанту».

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