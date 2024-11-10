Пятнадцатый тур

«Локомотив»—«Факел» 2:1

Батраков, 29 (пен.), 90+2 (пен.) — Марков, 84.

«Динамо» (Мх)—«Оренбург» 2:1

Касинтура, 78; Агаларов, 90+1 — Сахархизан, 13. Удаление: Прохин («Оренбург»), 90+8.

«Ростов»—«Химки» 3:1

Комаров, 6, 75; Осипенко, 67 (пен.) — Мирзов, 87 (пен.).

«Динамо» (М)—«Пари Нижний Новгород» 3:1

Чавес, 7 (пен.), 48; Нгамалё, 45 — Босельи, 11.

«Крылья Советов»—ЦСКА 1:2

Дмитриев, 60 — Дивеев, 45+5; Круговой, 84.

«Спартак»—«Акрон» 4:0

Бонгонда, 28, 63; Угальде, 58, 74. Удаление: Солтмурад Бакаев («Акрон»), 86 (2 ж.к.).

«Ахмат»—«Зенит» 1:2

Адамов, 2 — Мантуан, 9; Кассьерра, 21.

«Рубин»—«Краснодар» 1:1

Чумич, 18 — Черников, 53. Незабитый пенальти: Даку («Рубин»), 31.

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Краснодар» 11 4 0 32:7 37

2. «Зенит» 11 3 1 33:7 36

3. «Локомотив» 11 1 3 30:18 34

4. «Динамо» (М) 9 3 3 31:17 30

5. «Спартак» 8 4 3 25:12 29

6. ЦСКА 8 3 4 24:10 27

7. «Рубин» 5 4 6 17:22 19

8. «Ростов» 4 5 6 20:26 17

9. «Акрон» 4 4 7 19:30 16

10. «Нижний Новгород» 4 3 8 15:27 15

11. «Динамо» (Мх) 3 6 6 9:14 15

12. «Крылья Советов» 3 3 9 13:23 12

13. «Химки» 2 6 7 16:28 12

14. «Факел» 2 6 7 10:23 12

15. «Ахмат» 1 6 8 13:29 9

16. «Оренбург» 1 5 9 16:30 8