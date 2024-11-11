В ГОСТ об автомобильных номерах внесут изменения до конца года

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») анонсировал в своем Telegram-канале изменения в ГОСТ, касающийся использования автомобильных номеров. «Флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным»,— сообщил господин Хинштейн. Поправки будут внесены до конца 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сегодня, напомним, при регистрации автомобиля в ГИБДД автовладелец вправе выбрать, как получить госномер. Это можно сделать сразу в подразделении или напечатать в частной фирме, имеющей на это разрешение Госавтоинспекции. В первом случае выдается номер с триколором в углу. Во втором гражданин может выбрать формат номера и без изображения государственного флага. В апреле 2024 года Александр Хинштейн предложил МВД сделать триколор обязательным в любом случае. В полиции идею депутата поддержали (см. “Ъ” от 2 мая), после чего Научный центр безопасности дорожного движения МВД разработал поправку к стандарту 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Но о дальнейшей судьбе документа не сообщалось.

8 ноября формат автомобильных номеров снова стал предметом обсуждения в соцсетях. Депутат-единоросс Евгений Попов (замглавы думского комитета по информационной политике) разместил у себя в канале фотографию BMW 730 с номером без триколора. «Очень странно, что до сих пор в нашей стране разрешены номера без государственного флага, пора наказывать за такие фокусы»,— заявил господин Попов. Пост Александра Хинштейна о судьбе ГОСТа стал ответом на это сообщение.

Иван Буранов