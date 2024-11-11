В ГОСТ об автомобильных номерах внесут изменения до конца года
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») анонсировал в своем Telegram-канале изменения в ГОСТ, касающийся использования автомобильных номеров. «Флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным»,— сообщил господин Хинштейн. Поправки будут внесены до конца 2024 года.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Сегодня, напомним, при регистрации автомобиля в ГИБДД автовладелец вправе выбрать, как получить госномер. Это можно сделать сразу в подразделении или напечатать в частной фирме, имеющей на это разрешение Госавтоинспекции. В первом случае выдается номер с триколором в углу. Во втором гражданин может выбрать формат номера и без изображения государственного флага. В апреле 2024 года Александр Хинштейн предложил МВД сделать триколор обязательным в любом случае. В полиции идею депутата поддержали (см. “Ъ” от 2 мая), после чего Научный центр безопасности дорожного движения МВД разработал поправку к стандарту 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Но о дальнейшей судьбе документа не сообщалось.
8 ноября формат автомобильных номеров снова стал предметом обсуждения в соцсетях. Депутат-единоросс Евгений Попов (замглавы думского комитета по информационной политике) разместил у себя в канале фотографию BMW 730 с номером без триколора. «Очень странно, что до сих пор в нашей стране разрешены номера без государственного флага, пора наказывать за такие фокусы»,— заявил господин Попов. Пост Александра Хинштейна о судьбе ГОСТа стал ответом на это сообщение.