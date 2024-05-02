Водителей поставят под триколор

Все государственные регистрационные знаки (ГРЗ), которые выдаются при постановке автомобилей на учет, будут содержать значок российского флага. Сейчас триколор необязателен, но депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил МВД ужесточить правила. Полиция, выяснил “Ъ”, уже подготовила проект изменений в соответствующий ГОСТ. Тех автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Научный центр безопасности дорожного движения МВД разработал поправку к стандарту 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Флаг с российским триколором в правом нижнем углу знака станет обязательным, исключение сделают для красных номеров машин дипкорпуса — у них значок будет факультативным. Проект поправок, по данным “Ъ”, обсуждается в техническом комитете №278 при Росстандарте «Безопасность дорожного движения».

Отметим, сейчас ГИБДД и так выдает номера с флагом при регистрации авто. Впрочем, автовладельцы могут получить в полиции сочетание букв и цифр, а саму пластину номерного знака напечатать в «специализированной организации» (стоит 1–1,5 тыс. руб. за комплект). Такая опция появилась в 2020 году, чтобы граждане не обращались лишний раз в ГИБДД для печати дубликата взамен утерянных или испорченных номеров.

В частной конторе водитель может выбрать номер с флагом или без (причем вариант «без флага», как правило, дороже на 300–500 руб.).

Возможность выбора у водителей появилась еще в 1993 году, когда в стране не хватало нужной световозвращающей пленки, рассказал “Ъ” коллекционер номеров Петр Шляхин: «В 1994 году она стала появляться, и номера без флага начали постепенно уходить из оборота. А когда в 2020 году гражданам разрешили самим печатать дубликаты, некоторые захотели выделиться из общего потока номерами без флага». Их часто заказывают граждане, выезжающие на своих машинах за рубеж, добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Они опасаются, что из-за номера с флагом РФ на них нападут антироссийские вандалы. Такие случаи уже были. А некоторые водители хотят номер без триколора из идейных соображений».

Поправка к ГОСТу вносится по предложению депутата Госдумы Александра Хинштейна. Ранее он рассказал в своем телеграм-канале про обращение подписчика, который возмутился существующей практикой: «Для чего такая лазейка есть у людей, которые ненавидят свое государство?» — написал мужчина. После этого господин Хинштейн предложил ГИБДД сделать триколор обязательным — и ведомство пообещало закончить работу над поправками к ГОСТу до конца года. Точных сроков вступления в силу изменений пока нет.

Напомним, что ст. 12.2 КоАП предусматривает штраф в 500 руб. за управление машиной с ГРЗ, не соответствующими стандарту. Будут ли наказывать автовладельцев, получивших номера без флага до внесения поправок,— вопрос «непростой», говорит адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. «ГРЗ, изготовленные по прежнему ГОСТу, но не соответствующие новому стандарту, формально могут стать основанием для наказания,— рассуждает он.— Но такой подход не соответствует принципу справедливости. Ведь отсутствие флага не влияет на безопасность». Для применения ст. 12.2 КоАП номер должен быть именно нечитаемым, а отсутствие флага на это не влияет, уверена эксперт «Народного фронта» Катерина Соловьева. Сам господин Хинштейн заверил “Ъ”, что норма не будет иметь обратной силы. Однако при изменении стандарта надо все же отдельно оговорить, что он относится только к тем номерам, которые изготовлены после его введения в действие, считает Сергей Радько.

Впрочем, непонятно, как это контролировать, говорит источник “Ъ” на рынке изготовителей номеров, ведь «частники» не передают в ГИБДД данные о напечатанных ими ГРЗ.

Дубликаты номеров не подорожают из-за поправок к ГОСТу, заверил “Ъ” председатель Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Александр Тузов. Он утверждает, что входная стоимость за пленку с флагом или без флага одинаковая. При этом компании хотели вместе с поправкой про флаг внести дополнительные уточнения в ГОСТ; по данным “Ъ”, они направляли свои предложения в НЦ БДД. К примеру, одна из компаний предложила ввести в стандарт номера для электромобилей и электросамокатов, но разработчики ГОСТа ответили, что для этого нет правовых оснований. Минтранс, напомним, готовит закон, который обяжет граждан регистрировать личные средства индивидуальной мобильности, но пока не решено, введут ли для них номера. Бизнес также предложил наносить на ГРЗ дополнительную защиту от подделок. «Защитный комплекс заготовки регистрационного знака не менялся с 1994 года, степень защиты номерных знаков в России находится на уровне середины 90-х годов»,— пояснил “Ъ” Александр Тузов. Эта инициатива, по данным “Ъ”, будет прорабатываться МВД отдельно, но уже, видимо, в другом пакете поправок.

Иван Буранов