Следствие уточнило обманутых

Как стало известно “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы повторно приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего гендиректора крупного телекоммуникационного холдинга «Алмател» Александра Гадалова и его бывшего подчиненного Константина Антоневича. В январе прошлого года они получили сроки за особо крупное мошенничество при поставках телекоммуникационного оборудования для компаний холдинга, а также аферу с векселями компании «Телефон 365» с общим ущербом более 500 млн руб. Однако апелляционная инстанция приговор отменила, отметив, что следствием в отношении осужденных были допущены «существенные нарушения требований уголовно-процессуального закона, оставленные без внимания судом первой инстанции», в частности, не было установлено, кого конкретно они обманули при поставках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Замоскворецкий суд столицы после проведенной следствием работы над ошибками повторно приступил к слушанию уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении экс-гендиректора телекоммуникационного холдинга «Алмател» Александра Гадалова и его бывшего подчиненного Константина Антоневича. В январе прошлого года за махинации при поставках телекоммуникационного оборудования для компаний холдинга, а также аферу с векселями компании «Телефон 365» они получили семь лет и четыре года соответственно. Ущерб по делу составил 550 млн руб.

Приговор был обжалован не только прокуратурой и самими осужденными, но и одной из потерпевших сторон. Надзорное ведомство требовало изменить приговор, определив судьбу арестованного еще в 2020 году имущества обвиняемых, а остальные настаивали на его отмене. В частности, в жалобах говорилось, что по делу так и не был установлен точный размер ущерба, договоры поставок телекоммуникационного оборудования на самом деле были исполнены, а история с векселями вообще носит гражданско-правовой характер. Также один из адвокатов отмечал, что по эпизодам, связанным с договорами поставок товаров, не указано, кто из сотрудников компаний был обманут, следовательно, обвинение не конкретизировано и не доказано.

Мосгорсуд вернул дело в прокуратуру, акцентировав внимание именно на последнем обстоятельстве. В частности, в апелляционном определении констатируется, что обманутые лица так и остались в обвинении абстрактными, что недопустимо.

«Иные доводы апелляционных жалоб подлежат рассмотрению при новом судебном разбирательстве»,— говорится в решении суда.

Как уже рассказывал “Ъ”, по материалам дела, которое вело следственное управление УВД по Центральному округу Москвы, на счету обвиняемых три эпизода мошенничества. Два из них связаны с хищением денежных средств фирм, входивших в холдинг «Алмател». Он был создан казахской «Алма-групп», в него вошли провайдеры «Цифра Один», «Компания 2Ком», «Сетел», ТДС+ и пр. Предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, платного ТВ и телефонии. База абонентов — около 250 тыс. человек.

По версии следствия, в конце декабря 2016 года Александр Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с председателем правления и гендиректором этой компании Александром Пархоменко (он находится в розыске) организовали преступную группу, чуть позже к злоумышленникам примкнул гендиректор еще одного подконтрольного им провайдера — ООО «Телефон 365» Константин Антоневич.

В соответствии с разработанным господами Гадаловым и Пархоменко планом, говорится в деле, 12 января 2017 года между ООО «Цифра Один» и ООО «Телефон 365» был заключен договор поставки оборудования на сумму 78,2 млн руб., которое в итоге так и не было доставлено. По такой же схеме, считает следствие, была проведена и махинация с поставками оборудования для «Компании 2Ком». В этом случае сумма хищения составила 19,6 млн руб.

А самый крупный эпизод дела связан с бизнесменом Александром Удодовым. В декабре 2017 года Александр Пархоменко, как считают в полиции, будучи знакомым с господином Удодовым и зная о наличии у того свободных денежных средств и желании их приумножить, предложил бизнесмену купить простые векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн руб. Как заверял господин Пархоменко, инвестор затем хорошо заработает на процентах при погашении ценных бумаг, а деньги, полученные от господина Удодова, пойдут на покупку новых активов. Однако ничего этого не произошло. Оформив сделку 27 декабря 2017 года, эмитент в течение двух лет погасил часть векселей, однако затем отказался это делать.

Олег Рубникович