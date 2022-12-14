Понятого подвел почерк

Неожиданный скандал произошел при рассмотрении в Замоскворецком суде Москвы уголовного дела в отношении бывшего гендиректора телекоммуникационного холдинга «Алмател» Александра Гадалова и его подчиненного Константина Антоневича. Оба обвиняются в мошенничестве на сумму 550 млн руб. при поставках оборудования и при операциях с векселями, а одним из потерпевших является известный бизнесмен Александр Удодов. Как заявила защита, проведенная недавно по ее инициативе почерковедческая экспертиза установила, что подписи одного из понятых в двенадцати протоколах, которые имеются в деле, принадлежат четырем разным людям, кроме того, есть основания сомневаться и в подлинности подписи второй понятой. Адвокаты также утверждают, что из материалов дела исчезли многочисленные документы, а из вещдоков — iPhone XS Max господина Гадалова, и требуют возврата дела в прокуратуру.

Дело в отношении бывшего гендиректора «Алматела» и главы входившего в холдинг ООО «Телефон 365» Константина Антоневича Замоскворецкий райсуд рассматривает с ноября 2021 года. Оба подсудимых, как ранее сообщал “Ъ”, обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном при помощи фиктивных договоров на поставку телекоммуникационного оборудования, а также в хищении средств бизнесмена Александра Удодова, вложенных в развитие одной из холдинговых компаний. Ущерб по делу составляет 550 млн руб.

Как уже рассказывал “Ъ”, в самом начале процесса обвиняемые и их защита требовали возврата дела в прокуратуру. Тогда их неожиданно поддержал и представитель господина Удодова Вячеслав Ефименко. Он отметил, что сам бизнесмен считает, что его случай относится к сфере гражданско-правовых отношений.

К теме возврата уголовного дела в прокуратуру адвокаты вернулись совсем недавно на одном из очередных заседаний. Защита представила суду выводы почерковедческой экспертизы, проведенной центром независимых экспертиз «Либра». Там были исследованы подписи понятого Максима Федько, которые имеются в двенадцати протоколах осмотра предметов и документах, используемых обвинением как доказательство вины подсудимых. Осмотры проводились в период с 13 сентября 2020 года по 3 августа 2021 года в здании УВД по ЦАО Москвы, где и расследовалось дело. Разделив автографы господина Федько на элементы и сгруппировав их по манере и особенностям исполнения, эксперты пришли к выводу, что, несмотря на внешнюю схожесть, на самом деле на документах стоят подписи четырех человек. Например, в двух протоколах от 13 сентября 2020 года, следует из выводов экспертизы, расписывается один человек, а уже на следующий день и в протоколе от 24 сентября — другой, а 4 апреля и 2 августа 2021 года — вновь первый и т. д. Кроме того, заявила защита, заместитель начальника полиции УВД по ЦАО Иса Богатырев в ответе на адвокатский запрос сообщил, что, согласно записям в книге регистрации и учета посетителей управления, «факты прохода» в него Максима Федько «не зафиксированы» в те дни, когда подпись понятого появилась в протоколах.

После допроса эксперта ее выводы вместе с ответом из УВД были приобщены райсудом к материалам дела. Отдельно адвокат господина Гадалова Ирина Краснова сообщила “Ъ”, что защитой на днях получен еще один ответ из УВД ЦАО, согласно которому в книге посетителей нет и отметок о посещении в те же дни управления и второй понятой, фигурирующей в материалах расследования (имеется в распоряжении “Ъ”). «Основываясь на этих данных, мы уверены, что все двенадцать протоколов были сфальсифицированы»,— подчеркнула адвокат, добавив, что из материалов дела, по ее данным, пропали десятки документов и iPhone ХS Max — один из двух мобильных телефонов, изъятых у господина Гадалова во время обыска. Пароль от него бизнесмен, по словам адвоката, сам назвал оперативникам. Вместе с телефоном, по данным защиты, исчезли договоры поставок коммуникационного оборудования и его залога в банках, решения совета директоров компаний ООО «Цифра один» и ООО «Компания 2 ком» и т. д. Эти и другие документы, всего более 500 листов, по словам госпожи Красновой, были изъяты в сентябре 2020 года, «упакованы в черный пакет с надписью "beauty", однако после этого в материалах не упоминаются». Защитник не сомневается, что документы были «утрачены следствием намеренно, так как они, как и десяток допрошенных судом свидетелей, доказывают поставку оборудования», которой, по версии следствия, «якобы не было».

Защита считает, что представленных суду материалов достаточно для возврата материалов расследования в прокуратуру и процессуальной оценки действий следователя Сергея Мироненко, который вел это дело. Представитель господина Удодова поддержал это требование. Вячеслав Ефименко заявил “Ъ”, что нынешние владельцы «Алматела» — казахстанская компания ДСФК и фонд «Евразия Инвестментс» — «активно используют идущий судебный процесс в своих целях», в том числе в качестве «повода для уклонения от удовлетворения законных требований» господина Удодова. Поэтому, считает он, в нынешних обстоятельствах лишь «новое и объективное расследование позволит установить настоящих организаторов и участников преступления, а также вернуть деньги, украденные у моего доверителя».

Владислав Трифонов