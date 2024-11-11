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Коммерсантъ FM
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У инвесторов появятся «Цифровые привычки»

Компания может привлечь до 1 млрд рублей

До конца года может состояться одна из крупнейших pre-IPO сделок. Как стало известно “Ъ”, группа компаний «Цифровые привычки», российский поставщик и разработчик программных решений для банков и финтех-компаний, намерена привлечь 700 млн руб.— 1 млрд руб. Размещение будет востребованным среди инвесторов при адекватной цене, считают аналитики. Справедливой оценкой группы они называют диапазон 5–7 млрд руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным двух источников “Ъ”, группа компаний «Цифровые привычки», российский поставщик и разработчик программных решений для банков и финтех-компаний, выйдет на pre-IPO до конца 2024 года. Объем размещения может составить от 700 млн руб. до 1 млрд руб. Выход на IPO, по данным собеседников издания, состоится не позднее 2027 года. В самой компании на запрос “Ъ” не ответили.

Акции будет размещать АО «Цифровые привычки», являющееся холдинговой компанией.

В состав группы входят лицензированные ИТ-компании — «Цифровые привычки», «Финейтив» и «Платформа КИН». По информации “Ъ”, 100% группы принадлежит ИТ-предпринимателю Александру Елизарьеву.

Группа специализируется на работе с финансовым сектором и является одним из лидеров среди поставщиков ИТ-решений для банков и финтеха (по данным TAdviser — четвертое место среди крупнейших компаний сегмента). По информации на сайте группы, на текущий момент реализовано 213 проектов. Среди клиентов — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, АТБ, МКБ и др. Портфель контрактов группы на конец 2024 года достиг 5,98 млрд руб. (+47% г/г).

Сделка может стать крупнейшим pre-IPO в РФ. Рекорд в этом сегменте пока принадлежит агентству недвижимости «Самолет Плюс»: в 2024 году оно привлекло 825 млн руб. В этом году также прошли сделки инвестплатформы Lender Invest —150 млн руб., сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» — более 750 млн руб.

Собеседники “Ъ” из числа банков-клиентов отмечают, что основной фокус в работе группы на системном ПО — это внутренние системы банков, автоматизация ключевых процессов, критически важная инфраструктура. По данным на сайте самой группы, доля разработок системного ПО достигает 63% в ее выручке. Именно в этой области вопрос импортозамещения стоит довольно остро. По данным ассоциации «Руссофт» по показателю, отражающему полноту услуг ИТ-подрядчиков для банков, группа отнесена к категории 7+ и занимает первое место среди комплексных поставщиков для финтеха.

Согласно отчетности по РСБУ, совокупная выручка компаний группы по итогам девяти месяцев 2024 года достигла 710 млн руб., рост — на 68% год к году. Прибыль выросла по итогам трех кварталов до 40,4 млн руб. (+87%). По словам источника “Ъ”, близкого к ГК, прогноз по выручке и чистой прибыли по итогам 2024 года составляет 1,37 млрд руб. (рост на 78%) и 439 млн руб. (рост в 3,2 раза) соответственно.

Основными конкурентами ГК «Цифровые привычки» являются «Диасофт», «Софтлайн», ЦФТ, RStyle.

Как отмечает источник “Ъ” в крупной управляющей компании, «учитывая растущую конкуренцию, а также большие инвестиции в заказную разработку от таких крупных игроков, как "Софтлайн", перспективы роста таких бизнесов, как "Цифровые привычки", могут быть ограничены». По мнению директора департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артема Тузова, и по бизнес-модели, и по своим мультипликаторам «Цифровые привычки» скорее ближе всего к «Диасофту». «Структура выручки в большей степени вендорская, нежели сервисная. Так как компания еще непубличная, а также учитывая, что в текущих условиях даже ИТ-компании, как правило, дают дисконт к оценке по рыночным мультипликаторам, то, скорее всего, следует ожидать оценку в диапазоне 5–7 млрд руб.»,— добавляет эксперт.

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В четырех крупных УК не слышали о предстоящем pre-IPO компании. «Большинство pre-IPO сделок осуществляется через брокеров/консультантов, которые идут к институциональным или крупным частным инвесторам. Более мелкие эмитенты привлекают деньги через платформы. В данной сделке, вероятно, уже есть сформированный пул инвесторов, поэтому о ней не было слышно»,— рассуждает один из собеседников “Ъ”. По его словам, компания выглядит интересно с точки зрения темпов роста и сегмента. «Сейчас дефицит идей pre-IPO на рынке. Хороших историй почти столько же, сколько фондов. Так что если цена будет адекватной, то купят сразу весь объем»,— полагает собеседник “Ъ”. Однако, по мнению аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Аутлева, сделки pre-IPO, особенно небольших по размерам бизнеса эмитентов,— «достаточно рискованная инвестиция, особенно во время высоких ставок». Деньги можно инвестировать в фонды денежного рынка или разместить на депозит, получая доходность более 20% годовых, поясняет он.

Ксения Дементьева, Виталий Гайдаев

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