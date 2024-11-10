В Познани эвакуировали более тысячи человек из-за пожара на двух поездах

В городе Познань на западе Польши загорелся товарный поезд и пассажирский состав, перевозивший футбольных болельщиков. По данным издания Onet, в связи с инцидентом эвакуированы около тысячи человек, о пострадавших не сообщается.

По информации экстренных служб, сообщение о пожаре в вагоне грузового поезда поступило примерно в 15:00 по местному времени (17:00 мск). В этот момент рядом с поездом находился состав, на котором болельщики футбольного клуба «Легия» ехали на матч с познанским клубом «Лех». В результате огонь с одного поезда перекинулся на другой.

Предварительно, пожар начался в вагоне с бытовой техникой. К ликвидации возгорания привлекли десять пожарных.