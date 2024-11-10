Трамп не планирует брать в команду Помпео и Хейли

Выигравший президентские выборы Дональд Трамп отреагировал на публикации СМИ о том, что он намерен пригласить в команду членов прошлой своей администрации. Республиканец отрицает, что намерен приглашать бывшего госсекретаря Майка Помпео и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Помпео и Никки Хейли

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters Майк Помпео и Никки Хейли

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

«Мне очень понравилось работать с ними ранее, и я хотел бы поблагодарить их за их службу нашей стране»,— написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, состав будущего кабмина формируется.

О том, что Дональд Трамп может пригласить в команду членов прошлой администрации, сообщал телеканал CBS News. Господин Помпео назывался одним из возможных претендентов на пост министра обороны.

Дональд Трамп победил на выборах президента США, получив 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Демократка Камала Харрис набрала 226 голосов. Инаугурация запланирована на январь 2025 года.

О победе республиканца на выборах и его планах — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа дел невпроворот».