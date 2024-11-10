Аборты, травка, двое мужчин

День голосования в США традиционно не ограничивается избранием президента, части сенаторов, конгрессменов и губернаторов. В нынешнем году 5 ноября американцы высказались еще и по таким животрепещущим темам, как аборты, легализация марихуаны, нелегальная миграция и оплата труда. А жители Калифорнии, кроме того, включили в число конституционных прав право на брак. «Ъ» разбирался в законодательных инициативах и в том, какие из них и почему поддержали американцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Conroy / AP Фото: Michael Conroy / AP

Голосуют в США не раз в четыре года, а гораздо чаще. Как говорится в седьмом параграфе первой главы второй части Свода законов США, такой день проводится ежегодно «во вторник после первого понедельника ноября». Кроме президента (раз в четыре года) в этот день голосуют за часть конгрессменов и сенаторов (раз в два года), за губернаторов и прочих избираемых должностных лиц штата, округа, города. И, кроме того, именно в этот день ежегодно на уровне штатов проводят референдумы, в которых граждан просят высказать свое отношение к так называемым законодательным инициативам. И под ними понимают все: от изменения конституции штата до, к примеру, утверждения часов работы городской библиотеки.

Некоторые эксперты говорят, что иногда граждане приходят на избирательные участки в первую очередь именно из-за этих инициатив и заодно, так уж и быть, отдают свой голос за того или иного кандидата в президенты или сенаторы. Нынешний день выборов, 5 ноября 2024-го, не стал исключением. Однако в этот раз законодательные инициативы на уровне штатов касались очень ограниченного круга вопросов.

Их ответ Вашингтону

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избиратели нескольких штатов решили сделать аборт конституционным правом

Фото: Willie J. Allen Jr. / Orlando Sentinel / AP Избиратели нескольких штатов решили сделать аборт конституционным правом

Фото: Willie J. Allen Jr. / Orlando Sentinel / AP

Про американских избирателей говорят, что они часто весьма прагматичны. Отдавая голос за кандидата в президенты от одной партии, они вполне могут выбрать сенатора (или члена Конгресса) от другой только для того, чтобы оба не расслаблялись. В текущем году граждане США вполне определенно высказались за республиканцев. Тем не менее в одном очень важном вопросе они выступили не просто против них, но фактически связали им руки. Причем, как отмечают наблюдатели, веревкой, выданной им самими республиканцами. Речь идет об абортах.

В 2022 году Верховный суд США, большинство в котором принадлежит весьма консервативно настроенным судьям, фактически отменил федеральные гарантии права на аборт. Свое решение суд объяснил не отрицательным отношениям к абортам, а формальными причинами. По его мнению, регулирование всего, что касается абортов в США,— прерогатива штатов, а не федеральных властей. Решением суда немедленно воспользовались в контролируемых республиканцами штатах. Там были приняты законы, максимально ограничивающие возможности женщин на прерывание беременности. И вот теперь сразу в десяти штатах прошли референдумы по этому поводу.

Лишь в трех из них — Флориде, Небраске и Южной Дакоте — избиратели проголосовали против того, чтобы в законах штата или даже их конституциях было зафиксировано право женщин на аборт.

В Аризоне, Колорадо, Миссури, Монтане, Мэриленде, Неваде и Нью-Йорке по итогам референдумов право на аборт должно так или иначе быть включено в конституции штатов.

Кроме того, в Амарилло (штат Техас) провалилась инициатива объявить город «убежищем» для нерожденных детей. Предполагалось, что в городе совершенно запретят аборты (кроме случаев спасения жизни матери) и криминализуют любые меры прерывания беременности: от собственно абортов до продажи противозачаточных средств, которые автоматически бы объявлялись контрабандой.

Голосуют не все

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отныне госслужащие во многих штатах Америки могут помогать избирателям, только убедившись, что те — граждане США

Фото: Jonathan Drake / Reuters Отныне госслужащие во многих штатах Америки могут помогать избирателям, только убедившись, что те — граждане США

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Почти так же единодушно жители разных штатов Америки высказались по еще одному весьма животрепещущему вопросу, который, казалось бы, и возникать не должен был. Вопрос этот касался права голоса для неграждан. Вопросу, надо сказать, лет сто. Время от времени в стране вдруг возникают опасения, что понаехавшие в страну иммигранты, не удосужившись получить американское гражданство, выстраиваются в очереди на избирательные участки. Обычно такие слухи распространяют сторонники партии, не находящейся у власти. В последние годы эта история стала одной из любимых у сторонников Дональда Трампа. По этой теории демократы, где это возможно, позволяют негражданам голосовать — исходя из предположения, что свои голоса «понаехавшие» им и отдадут.

Один из исследовательских центров — Центр Бреннана за справедливость — даже потрудился исследовать вопрос и выяснил, что в 2016 году, к примеру, в 42 юрисдикциях с большим иммигрантским населением обнаружилось лишь 30 случаев, когда неграждане голосовали на выборах при общем числе избирателей 23,5 млн человек. Основываясь на этом и некоторых других схожих исследованиях, многие эксперты сочли проблему выдуманной. Тем не менее сила слова господина Трампа была настолько велика, что в нынешнем году сразу в восьми штатах — Айове, Айдахо, Висконсине, Кентукки, Миссури, Оклахоме, Северной Каролине и Южной Каролине — избирателям предложили высказаться по этому вопросу.

Во всех этих штатах теперь будут действовать законы, особо запрещающие чиновникам штата позволять негражданам участвовать в выборах.

В Санта-Ане (Калифорния) избиратели отвергли предложение разрешить негражданам участвовать в муниципальных выборах. В Неваде принят закон, требующий обязательного предоставления идентификационных документов на избирательном участке (такие правила действуют во многих, но не во всех штатах США).

Травка у дома

В пяти штатах — Флориде, Массачусетсе, Северной Дакоте, Небраске и Южной Дакоте — в списках законодательных мер были вопросы, так или иначе касавшиеся наркотических средств. В Небраске речь шла о легализации использования марихуаны в медицинских целях. В поддержку этого проголосовал 71% избирателей. Удивительно, но за создание особого органа, который регулировал бы такое использование, проголосовало чуть меньше — 67%.

В трех других штатах на рассмотрение избирателей были представлены инициативы по легализации использования марихуаны в рекреационных целях. И во всех трех штатах такое предложение было решительным образом отвергнуто.

Особенно не повезло флоридским любителям марихуаны.

Там за легализацию проголосовали 56% избирателей. Однако по законам штата решение считается принятым, если его поддержали 60%. В двух остальных штатах против легализации выступило большинство избирателей.

Всех денег не заработаешь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Аризоне и Массачусетсе избиратели заинтересовались чаевыми швейцаров, официантов и прочих таксистов

Фото: Cheryl Gerber / AP В Аризоне и Массачусетсе избиратели заинтересовались чаевыми швейцаров, официантов и прочих таксистов

Фото: Cheryl Gerber / AP

В шести штатах на суд избирателей представили инициативы, касавшиеся финансов. Точнее, изменений минимального уровня оплаты труда.

В Аризоне, к примеру, решали вопрос, могут ли работодатели платить меньше установленного в штате минимума тем работникам, которые регулярно получают чаевые. Законодательная инициатива 138, как она называлась, предполагала, что для работников, получающих дополнительное вознаграждение от клиентов, официальная зарплата может быть на 25% меньше минимальной оплаты труда при условии, что общая компенсация их труда не будет ниже минимального уровня. В поддержку этого предложения, однако, высказалось лишь 25% избирателей. Куда меньше повезло таким работникам в Массачусетсе, которым, наоборот, предлагалось поднять официальные зарплаты до минимального уровня в штате. В настоящее время минимальная оплата труда для таких работников составляет $6,75 в дополнение к чаевым, в то время как для всех остальных минимальный предел установлен в $15 в час.

Инициатива была провалена: против нее проголосовали 64% избирателей.

В прочих штатах вопросы касались повышения минимального уровня оплаты труда и введения обязательной оплаты больничных листов. В результате на Аляске и в Монтане минимальный уровень зарплат теперь установлен в $15 в час, в Калифорнии — $18 (это самый высокий показатель по стране). В Небраске же вопрос касался исключительно обязательной оплаты больничных и был, разумеется, поддержан.

Про школу, любовь и прочие мелочи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Калифорнии cтать молодоженами теперь право, охраняемое конституцией

Фото: John Raoux / AP В Калифорнии cтать молодоженами теперь право, охраняемое конституцией

Фото: John Raoux / AP

Кроме инициатив, бывших в той или иной степени интересными всей стране, жители различных штатов решали и локальные проблемы.

В том же Массачусетсе, к примеру, учителя средних школ выступили с предложением отменить обязательный стандартный тест для выпускников. Свою точку зрения они объясняли тем, что никакой стандартизированный тест не сможет лучше учителя показать, достоин школьник диплома об окончании школы или нет. При этом они ссылались на опыт ряда других штатов, которые уже отменили соответствующие тесты.

Учителям противостояли власти штата, которые обвиняли педагогов в том числе в том, что те тратят время на политиканство. А могли бы уделить его ученикам и помочь подготовиться к сдаче теста, ведь как еще оценить знания и способности выпускников.

Избиратели поддержали учителей, а не власть. И со следующего года в Массачусетсе успешное прохождение теста перестанет быть обязательным условием получения свидетельства о среднем образовании.

В Калифорнии обсуждали право на брак. Закон 2008 года определяет брак как союз одного мужчины и одной женщины. «Предложение 3», представленное избирателям, предлагало отменить эту формулировку, а сделать конституционным само право на вступление в брак. Избиратели согласились.

Во Флориде же конституционным правом признали право на охоту и рыболовство.

В штате Мэн попытались поменять флаг, существовавший с 1909 года. На нем изображен герб штата с увенчанным звездой щитом, который поддерживают матрос и охотник. Взамен предлагался флаг с изображением сосны и пятиконечной звезды в левом углу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выбирая между звездой и двумя белыми мужчинами с деревом, жители штата Мэн выбрали мужчин Фото: wikipedia.org Фото: State of Maine / Secretary of State / AP Следующая фотография 1 / 2 Выбирая между звездой и двумя белыми мужчинами с деревом, жители штата Мэн выбрали мужчин Фото: wikipedia.org Фото: State of Maine / Secretary of State / AP

Сторонники приветствовали его простоту. «Говорят, его может любой школьник нарисовать. В этом и смысл. Любой может его нарисовать»,— заявлял сенатор штата Эрик Брейки. Кроме того, флаг хвалили за политкорректность (никакого выпячивания белых мужчин) и за то, что он, в отличие от нынешнего, не так похож на флаги прочих штатов. Действительно, большинство флагов штатов представляют собой изображение герба на синем фоне. Запутаться можно.

Противники флага, однако, видели в нем очевидные элементы тоталитаризма. «Если вы посмотрите на страны, которые используют звезду в левом углу, то вы увидите много коммунистической фигни, с которой мы не хотим ассоциироваться»,— заявляла, например, законодательница Шелли Рудницки, приводя в пример флаги Китая и Сомали. Кроме того, она была недовольна исчезновением «двух белых мужчин».

Новый флаг был отвергнут: избиратели не захотели быть похожими на Сомали и пожалели двух белых мужчин. Правда, они сделали все, чтобы один блондин не вернулся в Белый дом, и на президентских выборах предпочли Камалу Харрис. Но безуспешно — тут уже они оказались в меньшинстве.

Андрей Келекеев