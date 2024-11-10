ZALA. Бесшпионские системы

К трем годам колонии каждого приговорил Савеловский райсуд Москвы гендиректора ООО «Кадры продакшн» из Санкт-Петербурга Александра Неруша и уроженца Ливии Фатхи Эль-Хади Джуана, признав их виновными в покушении на незаконную передачу технологий, которые могли быть использованы при создании вооружения и военной техники. По данным следствия, речь шла о попытке вывоза из нашей страны беспилотника двойного назначения, производимого российской компанией «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспилотный летательный аппарат Z-16 компании ZALA был представлен на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia (июнь 2024 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Беспилотный летательный аппарат Z-16 компании ZALA был представлен на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia (июнь 2024 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рассмотрение дела россиянина и уроженца Ливии проходило в закрытом для публики режиме, на чем в самом начале процесса настояло обвинение. При этом прокурор сослался на то, что в ходе заседаний будут допрошены сотрудники оборонно-промышленного комплекса России, в ходе чего могут быть разглашены подробности работы российского ОПК.

Как уже сообщал “Ъ”, оба были задержаны в конце августа 2022 года.

Тогда Фатхи Джуан с помощью одной из компаний Александра Неруша попытался вывезти за рубеж беспилотное воздушное судно ZALA 421-16T российского разработчика «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы», входящего в концерн «Калашников».

Первой об этом сообщила RT.

Сначала взяли Фатхи Джуана, который, будучи гражданином РФ, поддерживал тесные связи с правоохранителями Ливии. И когда он с началом СВО стал активно интересоваться беспилотными системами, выпускаемыми в России, то контрразведчики установили за ним наблюдение. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что ливийца особенно интересовала продукция компании ZALA AERO GROUP, а именно — ZALA 421-16T, имевший устойчивость к излучению систем РЭБ и ПВО и приспособленный для «контроля за местностью» как в гражданской, так и в военной сферах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оглашение приговора Фатхи Джуану и Александру Нерушу в Савеловском райсуде Москвы (10 ноября 2024 года)

Фото: @moscowcourts Оглашение приговора Фатхи Джуану и Александру Нерушу в Савеловском райсуде Москвы (10 ноября 2024 года)

Фото: @moscowcourts

Поскольку Фатхи Джуан, будучи на свободе, мог покинуть Россию, Лефортовский суд по ходатайству следствия ФСБ РФ отправил предпринимателя под стражу. Вскоре за ним последовал в СИЗО и предприниматель Неруш. Обоим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 189 УК РФ (приготовление к незаконному экспорту из РФ технологий, научно-технической информации, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники).

Спустя год следствие изменило фигурантам меру пресечения на подписку о невыезде. На это решение повлияло то обстоятельство, что оба признали вину и стали сотрудничать со следствием.

По существу уголовное дело в Савеловском суде Москвы начали слушать в конце июня этого года.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что организатором попытки вывоза беспилотника выступил Фатхи Джуан, имевший «обширные знакомства в ливийской диаспоре Санкт-Петербурга» и поддерживавший «тесные отношения с сотрудниками Министерства внутренних дел Ливии».

Александр Неруш, являвшийся до 2017 года партнером ливийца (в 2008 году оба стали соучредителями компании, занимавшейся разработками в области естественных наук), вызвался помочь Фатхи Джуану в оформлении документов.

В ходе прений прокурор напомнил, что подсудимым грозило от семи до девяти лет лишения свободы, но с учетом признания ими вины запросил существенно меньше — по четыре года заключения. Адвокаты лишь просили суд проявить к подзащитным снисхождение.

В итоге председательствующий признал предпринимателей виновными и приговорил каждого к трем годам колонии общего режима. Когда судья закончил оглашать резолютивную часть приговора, в зал вошли конвоиры, которые надели на предпринимателей наручники и завели их в клетку для подсудимых. Вопрос об обжаловании приговора защита решит после ознакомления с полным текстом судебного решения.

Алексей Соковнин