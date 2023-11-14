Тренажеры пригодились для посадки

Краснинский райсуд Смоленской области вынес приговор по уголовному делу владельца и бывшего гендиректора ульяновской компании «Курс-Симбирск» Владимира Шишкина и двух его сыновей, работавших в фирме отца топ-менеджерами. Они обвинялись в покушении на контрабанду товаров военного назначения через одну из стран СНГ. Подсудимые вину не признали, а в их окружении утверждали, что все контракты компании согласовывались со спецслужбами. Суд назначил подсудимым от 7,5 до 8 лет колонии строгого режима. Адвокаты заявляют, что приговор будет обжалован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Сырица, Коммерсантъ Фото: Михаил Сырица, Коммерсантъ

В Смоленской области вынесен приговор по делу руководства ЗАО «Курс-Симбирск» — гендиректора Владимира Шишкина, заместителя главного конструктора Артема Шишкина и начальника службы эксплуатации Андрея Шишкина. Им инкриминировались ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда… вооружения и иной военной техники, до 12 лет лишения свободы). Уголовное дело в отношении отца и сыновей было возбуждено 8 июля 2020 года по материалам УФСБ по Ульяновской области, сотрудники которого пресекли «попытку незаконного экспорта продукции военного назначения в дальнее зарубежье через территорию одной из стран СНГ». Расследование вели сами чекисты.

Как отметили в УФСБ, следствием было установлено, что «руководством ЗАО "Курс-Симбирск" был заключен договор с коммерческой фирмой одной из стран ближнего зарубежья на поставку учебно-тренировочных средств для боевых самолетов», причем «в дальнейшем данная продукция реэкспортировалась в одну из африканских стран». Между тем, говорится в материалах дела, «согласно заключению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, данное оборудование являлось продукцией военного назначения, подлежащей вывозу из РФ исключительно на основании лицензии, которую фигуранты уголовного дела не получали и получать не планировали».

Владимира Шишкина арестовали 1 октября 2020 года, его сына Андрея — в апреле 2021 года. Артем был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Компания «Курс-Симбирск» была создана в ноябре 1992 года на базе ульяновской лаборатории НИИ авиационных технологий, основные виды ее деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения, производство наземных тренажеров для летного состава. ЗАО работает в том числе по военным контрактам. Предприятие является режимным, имеет доступ к гостайне. 99% компании принадлежит Владимиру Шишкину. Он же до конца ноября 2020 года был гендиректором компании, затем его сменил сын Андрей. С августа 2021 года гендиректором компании стала супруга владельца Ираида Шишкина. Компания продолжает исполнять гособоронзаказы, однако ее финансовое состояние ухудшилось: если по итогам 2019 года (данные ФНС) ее выручка составляла 473 млн руб., а чистая прибыль — 50 млн руб., то по итогам 2021 года выручка составила 1,9 млн руб., убыток — 6 млн руб.

В УФСБ сообщать подробности дела отказываются.

Источники, близкие к компании «Курс-Симбирск», пояснили “Ъ”, что речь в этом деле идет о коммерческом контракте на поставку тренажеров под названием «рабочее место боевого применения» для обучения пилотов и штурманов-операторов использованию ракет на истребителях.

По словам собеседника “Ъ”, все контракты и связанные с ними командировки согласовывались с представителями спецслужб.

Отметим, что суд проходил в Смоленской области на том основании, что там был задержан один из фигурантов уголовного дела. На такой подсудности настаивало обвинение, ходатайства адвокатов о передаче дела в суд в Ульяновске были отклонены. Владимир Шишкин и его сыновья вину не признали. Суд согласился с доводами обвинения и приговорил Владимира Шишкина к восьми годам колонии строгого режима, Андрея и Артема Шишкиных — к 7,5 года колонии строгого режима.

Выяснить детали судебного процесса не удалось. Адвокат Максим Денисов был недоступен, его коллега Ирина Савельева от подробных комментариев отказалась, но отметила, что «адвокаты настаивали на полной невиновности подзащитных и оправдательном приговоре». «Обязательно будет подана апелляционная жалоба. Если апелляционная инстанция согласится с приговором, дальше будет кассация»,— добавила адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск