В полиции Молдавии заявили о слежке за гражданами по делу о подкупе избирателей

Полиция Молдавии прослушивает телефонные разговоры «сотен, если не тысяч» граждан по делу о покупке голосов на прошедших выборах президента страны. Глава генерального инспектората молдавской полиции Виорел Чернеэуцяну заявил, что с расследованием сопряжены огромные затраты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: politia.md Фото: politia.md

Инспектор рассказал в беседе с изданием Ziarul de Garda, что дело ведется с весны 2023 года. С тех пор было заведено 59 уголовных дел, четыре из которых идут с прошлого года. В этих делах фигурирует в том числе лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор.

«Хочу сказать, что в рамках расследований под особым наблюдением были сотни человек, если не тысячи. Вы представляете, какой объем работы проделан, чтобы прослушивать 300–400 человек — это сколько людей должны сидеть с наушниками в ушах, чтобы слушать все, о чем говорят, или если речь идет о специальных мерах вроде слежки»,— сказал Виорел Чернеэуцяну (перевод по «РИА Новости»).

Президент Молдавии Майя Санду заявляла об угрозе подкупа избирателей во время выборов президента Молдавии. Советник президента Молдавии по национальной безопасности Станислав Секриеру обвинял Россию в «массовом вмешательстве» в избирательный процесс. При этом Центризбирком Молдавии сообщил 4 ноября, что при проведении второго тура голосования не возникало серьезных нарушений.

Об итогах выборов в Молдавии — в материале «Ъ» «Победа племени Майи».