Премьер Польши Туск перенес операцию и не будет исполнять полномочия еще три дня

Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес плановую медицинскую операцию, сообщил информационный центр правительства республики. О том, какого характера была операция, не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Согласно сообщению центра, господин Туск вернется к работе в среду, 13 ноября. Ведомство не уточнило, будет ли премьер-министр участвовать в мероприятиях по случаю Дня независимости Польши, который будет отмечаться в понедельник, 11 ноября.