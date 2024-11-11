К Обводному каналу пристраиваются девелоперы
У бывшей территории особняка владельцев мануфактуры появился новый хозяин
Двоюродному брату Владимира Когана Юрию Свердлову удалось найти покупателя на площадку под застройку на Боровой улице. Новым владельцем стала компания «Диметра», принадлежащая Дмитрию Ныркову и Ивану Шумову. Последнего связывали с жилым проектом «Маленькая Финляндия» в Выборге. По мнению экспертов, на участке может появиться бизнес-центр, апартаменты или жилье бизнес-класса.
«В этом месте можно построить бизнес-центр площадью 9 тыс. кв. м, инвестиции в который составят 1,5 млрд рублей...»
Фото: «Яндекс Карты»
Участок площадью 0,3 га на Боровой улице, 45, в начале ноября перешел в собственность ООО «СЗ "Диметра"», следует из данных ЕГРН. Эта компания в равных долях принадлежит Ивану Шумову и Дмитрию Ныркову. Прежде площадкой владело ООО «Боровая 45» Юрия Свердлова (двоюродный брат скончавшегося в 2019 году известного петербургского предпринимателя Владимира Когана). Получить комментарии сторон оперативно не удалось.
Иван Шумов — собственник нескольких строительных компаний, указано в kartoteka.ru. В их числе ООО «Капстрой-Инжиниринг», «СЗ "Аркадия"», «СЗ "Тосненская строительная компания-1"». Издание 47news связывало его с ООО «Капстрой», которое выступает застройщиком жилого комплекса «Маленькая Финляндия» в Выборге. Дмитрию Ныркову принадлежит ООО «ПСК "Атрий"», которое также занимается строительством.
Землю на Боровой улице в 2007 году выкупило принадлежавшее Юрию Свердлову ООО «Бивиком». На площадке находился заброшенный особняк владельцев Новой бумагопрядильной мануфактуры, на месте которого компания собиралась построить бизнес-центр. В 2008-м здание снесли. В 2022-м ООО «Боровая 45» получило разрешение на строительство, но так и не приступило к работам. В этом году владелец выставил участок на торги за 300 млн рублей, но желающих его приобрести не нашлось.
Директор отдела продажи земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов считает, что сумма сделки могла составить 250–300 млн рублей. Эксперт по девелопменту Андрей Вересов дает более высокую оценку — 300–400 млн. Площадка интересна своим местоположением и не входит в зону комплексного развития территорий, что позволяет осваивать ее независимо от соседних участков, отмечает градостроитель Анастасия Казаченко.
В этом месте можно построить бизнес-центр площадью 9 тыс. кв. м, инвестиции в который составят 1,5 млрд рублей, говорит Андрей Вересов. В последнее время ввод новых офисных объектов минимален, поэтому площади будут пользоваться спросом у арендаторов, уточняет он.
Другой возможный вариант — многофункциональный комплекс с отелем уровня «четыре звезды» и офисами, добавляет гендиректор Eight Development Данил Бекиров. В такой проект потребуется вложить от 1,1 до 1,3 млрд рублей, подсчитал он. У комплекса будут хорошие видовые характеристики, хотя прилегающая территория и считается довольно депрессивной, замечает господин Бекиров.
На участке могут появиться апартаменты или дом бизнес-класса площадью 4–4,5 тыс кв. м, предполагает Антон Орлов. По его словам, территория около Обводного канала активно развивается, а площадка обладает хорошей транспортной доступностью и находится рядом с метро. Однако при освоении могут возникнуть сложности с социальной инфраструктурой, так как в центре Санкт-Петербурга ее остро не хватает, а земли под новые объекты нет, резюмирует аналитик.
Кроме того, приспособить участок под жилье будет сложно из-за высотных ограничений, подчеркивает Анастасия Казаченко. С проектом апартаментов девелопер также рискует столкнуться с негативной реакцией городских властей и лишиться возможности привлекать средства дольщиков, резюмирует Андрей Вересов.