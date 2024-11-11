К Обводному каналу пристраиваются девелоперы

Двоюродному брату Владимира Когана Юрию Свердлову удалось найти покупателя на площадку под застройку на Боровой улице. Новым владельцем стала компания «Диметра», принадлежащая Дмитрию Ныркову и Ивану Шумову. Последнего связывали с жилым проектом «Маленькая Финляндия» в Выборге. По мнению экспертов, на участке может появиться бизнес-центр, апартаменты или жилье бизнес-класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «В этом месте можно построить бизнес-центр площадью 9 тыс. кв. м, инвестиции в который составят 1,5 млрд рублей...»

Фото: «Яндекс Карты» «В этом месте можно построить бизнес-центр площадью 9 тыс. кв. м, инвестиции в который составят 1,5 млрд рублей...»

Фото: «Яндекс Карты»

Участок площадью 0,3 га на Боровой улице, 45, в начале ноября перешел в собственность ООО «СЗ "Диметра"», следует из данных ЕГРН. Эта компания в равных долях принадлежит Ивану Шумову и Дмитрию Ныркову. Прежде площадкой владело ООО «Боровая 45» Юрия Свердлова (двоюродный брат скончавшегося в 2019 году известного петербургского предпринимателя Владимира Когана). Получить комментарии сторон оперативно не удалось.

Иван Шумов — собственник нескольких строительных компаний, указано в kartoteka.ru. В их числе ООО «Капстрой-Инжиниринг», «СЗ "Аркадия"», «СЗ "Тосненская строительная компания-1"». Издание 47news связывало его с ООО «Капстрой», которое выступает застройщиком жилого комплекса «Маленькая Финляндия» в Выборге. Дмитрию Ныркову принадлежит ООО «ПСК "Атрий"», которое также занимается строительством.

Землю на Боровой улице в 2007 году выкупило принадлежавшее Юрию Свердлову ООО «Бивиком». На площадке находился заброшенный особняк владельцев Новой бумагопрядильной мануфактуры, на месте которого компания собиралась построить бизнес-центр. В 2008-м здание снесли. В 2022-м ООО «Боровая 45» получило разрешение на строительство, но так и не приступило к работам. В этом году владелец выставил участок на торги за 300 млн рублей, но желающих его приобрести не нашлось.

Директор отдела продажи земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов считает, что сумма сделки могла составить 250–300 млн рублей. Эксперт по девелопменту Андрей Вересов дает более высокую оценку — 300–400 млн. Площадка интересна своим местоположением и не входит в зону комплексного развития территорий, что позволяет осваивать ее независимо от соседних участков, отмечает градостроитель Анастасия Казаченко.

В этом месте можно построить бизнес-центр площадью 9 тыс. кв. м, инвестиции в который составят 1,5 млрд рублей, говорит Андрей Вересов. В последнее время ввод новых офисных объектов минимален, поэтому площади будут пользоваться спросом у арендаторов, уточняет он.

Другой возможный вариант — многофункциональный комплекс с отелем уровня «четыре звезды» и офисами, добавляет гендиректор Eight Development Данил Бекиров. В такой проект потребуется вложить от 1,1 до 1,3 млрд рублей, подсчитал он. У комплекса будут хорошие видовые характеристики, хотя прилегающая территория и считается довольно депрессивной, замечает господин Бекиров.

На участке могут появиться апартаменты или дом бизнес-класса площадью 4–4,5 тыс кв. м, предполагает Антон Орлов. По его словам, территория около Обводного канала активно развивается, а площадка обладает хорошей транспортной доступностью и находится рядом с метро. Однако при освоении могут возникнуть сложности с социальной инфраструктурой, так как в центре Санкт-Петербурга ее остро не хватает, а земли под новые объекты нет, резюмирует аналитик.

Кроме того, приспособить участок под жилье будет сложно из-за высотных ограничений, подчеркивает Анастасия Казаченко. С проектом апартаментов девелопер также рискует столкнуться с негативной реакцией городских властей и лишиться возможности привлекать средства дольщиков, резюмирует Андрей Вересов.

Константин Куркин