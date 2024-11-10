ТАСС: армия России ведет городские бои с ВСУ в Курахово

Российские военнослужащие ведут городские бои с украинской армией в городе Курахово в Донецкой Народной Республике. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, группировку украинских войск «берут в клещи» с северных, южных и западных пригородов.

Источник агентства сообщил, что сейчас ВСУ пытаются перебрасывать в город небольшие группы.

Город Курахово находится в 46 км от Донецка и в 30 км от Покровска. Населенный пункт выступал в качестве логистического узла, через который шло снабжение украинского гарнизона в Угледаре. 2 ноября Минобороны также сообщало о взятии поселка Кураховка, находящегося на подступах к Курахово.

ТАСС сообщал 27 октября со ссылкой на силовые структуры, что ВС РФ взяли Курахово в оперативное окружение. 8 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ ведут наступление на участках трассы Запорожье—Курахово. По его словам, по этой дороге ВСУ обеспечивали город живой силой и боеприпасами и в случае разрезания транспортной артерии украинские войска не смогут контролировать город.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».