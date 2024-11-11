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Коммерсантъ FM
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«Профессионалитету» продлевают срок

Сенаторы предлагают не ограничивать проект во времени

Федеральный проект «Профессионалитет» может стать бессрочным — с таким предложением выступила группа сенаторов, внесшая на прошлой неделе законопроект о нем в Госдуму. Это позволит работодателям и дальше участвовать в обучении студентов в техникумах и колледжах. Также авторы законопроекта предлагают сделать обязательным именно демонстрационный формат сдачи студентами выпускных экзаменов, что в перспективе позволит интегрировать их с профессиональными стандартами.

Экзамены в колледжах и ПТУ в условиях, приближенных к производственной реальности, могут стать для них обязательными

Экзамены в колледжах и ПТУ в условиях, приближенных к производственной реальности, могут стать для них обязательными

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Экзамены в колледжах и ПТУ в условиях, приближенных к производственной реальности, могут стать для них обязательными

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Схема взаимодействия учебных заведений и работодателей, которую колледжи и техникумы практикуют в рамках федерального проекта «Профессионалитет», может стать постоянной. Предложение закрепить ее как основную для среднего профессионального образования содержится в проекте поправок к ряду федеральных законов — в пятницу законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с председателем комитета по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.

Программа «Профессионалитет» запущена в 2022 году с целью обновить инфраструктуру средних учебных заведений и наладить взаимодействие между колледжами и предприятиями, на которых могли бы работать выпускники. «Профессионалитет» предусматривает создание образовательно-производственных центров (кластеров), представляющих собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики. Овладеть профессиональными навыками учащиеся могут за два с половиной года вместо четырех. Сейчас, как следует из пояснительной записки к проекту поправок, по таким программам уже обучается около 350 тыс. человек в 68 регионах РФ. Первый выпуск «Профессионалитета» состоялся в этом году и составил почти 140 тыс. человек.

О намерениях продлить программу ранее заявляла и вице-премьер Татьяна Голикова — по ее словам, «Профессионалитет» мог бы стать основой среднего профессионального образования к 2030 году.

Проект «дает возможность решить проблему разрыва учебных программ и требований работодателей и готовить студентов к занятости буквально на конкретных рабочих местах», отмечает директор по персоналу одной из российских промышленных компаний. В перспективе более отчетливые гарантии трудоустройства после учебы могут сделать колледжи и техникумы привлекательнее для абитуриентов — пока дефицит именно таких выпускников, по оценкам ЦМАКП, может сохраниться на российском рынке труда к 2030 году. Так, например, до 2035 года избыток выпускников вузов составит примерно 2,7 млн, а вот выпускников колледжей и училищ будет, наоборот, мало — авторы доклада оценивают их грядущий дефицит в 3,6 млн (см. “Ъ” от 18 июня).

Как к 2030 году изменится стандарт среднего профессионального образования

Кроме того, поправки предлагают изменить формат выпускных экзаменов колледжей и техникумов, сделав с 2025 года его демонстрационный вариант обязательным для всех. Сейчас, напомним, у образовательных организаций среднего профессионального образования есть возможность выбирать формат выпускного экзамена для своих студентов: в традиционной форме, устной либо письменной, или в демонстрационной. В последнем случае учащийся должен продемонстрировать владение навыками в условиях реальных или смоделированных производственных процессов. «Это будет способствовать повышению уровня образовательных программ в колледжах и техникумах. В перспективе итоговую аттестацию такого формата можно будет также привести к профессиональным стандартам. В этом случае одновременно с аттестатом выпускник будет получать еще и свидетельство о квалификации»,— говорит гендиректор Национального агентства развития квалификаций Артем Щедрин.

Анастасия Мануйлова

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