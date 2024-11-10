Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кейт Миддлтон впервые появилась на публичном мероприятии после химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые поучаствовала в крупном публичном мероприятии после лечения от рака, пишет Daily Mail.

Предыдущая фотография
Кейт Миддлтон и принц Уильям на мероприятии 9 ноября

Кейт Миддлтон и принц Уильям на мероприятии 9 ноября

Фото: Chris J. Ratcliffe / Pool Photo / AP

Церемония по случаю Дня поминовения в Лондоне. София, герцогиня Эдинбургская и Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская во время церемонии, 10 ноября

Церемония по случаю Дня поминовения в Лондоне. София, герцогиня Эдинбургская и Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская во время церемонии, 10 ноября

Фото: Reuters / Toby Melville/Pool

Следующая фотография
1 / 2

Кейт Миддлтон и принц Уильям на мероприятии 9 ноября

Фото: Chris J. Ratcliffe / Pool Photo / AP

Церемония по случаю Дня поминовения в Лондоне. София, герцогиня Эдинбургская и Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская во время церемонии, 10 ноября

Фото: Reuters / Toby Melville/Pool

На мероприятии также присутствовали члены королевской семьи, в том числе король Карл III, принц Уильям, а также герцог и герцогиня Эдинбургские. Кейт Миддлтон была одета в черное платье, которое украшал один цветок мака. Daily Mail отмечает, что в предыдущие годы принцесса Уэльская прикалывала к нарядам по три цветка мака.

В январе 2024 года принцессу Уэльскую госпитализировали для проведения операции на брюшной полости. После этого у нее обнаружили онкологическое заболевание, о чем она сама сообщила в марте. Тогда же ей было предложено провести курс профилактической химиотерапии. В сентябре она рассказал о его успешном завершении.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...