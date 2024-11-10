Кейт Миддлтон впервые появилась на публичном мероприятии после химиотерапии
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые поучаствовала в крупном публичном мероприятии после лечения от рака, пишет Daily Mail.
На мероприятии также присутствовали члены королевской семьи, в том числе король Карл III, принц Уильям, а также герцог и герцогиня Эдинбургские. Кейт Миддлтон была одета в черное платье, которое украшал один цветок мака. Daily Mail отмечает, что в предыдущие годы принцесса Уэльская прикалывала к нарядам по три цветка мака.
В январе 2024 года принцессу Уэльскую госпитализировали для проведения операции на брюшной полости. После этого у нее обнаружили онкологическое заболевание, о чем она сама сообщила в марте. Тогда же ей было предложено провести курс профилактической химиотерапии. В сентябре она рассказал о его успешном завершении.