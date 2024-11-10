Кейт Миддлтон впервые появилась на публичном мероприятии после химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые поучаствовала в крупном публичном мероприятии после лечения от рака, пишет Daily Mail.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кейт Миддлтон и принц Уильям на мероприятии 9 ноября Фото: Chris J. Ratcliffe / Pool Photo / AP Церемония по случаю Дня поминовения в Лондоне. София, герцогиня Эдинбургская и Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская во время церемонии, 10 ноября Фото: Reuters / Toby Melville/Pool Следующая фотография 1 / 2 Кейт Миддлтон и принц Уильям на мероприятии 9 ноября Фото: Chris J. Ratcliffe / Pool Photo / AP Церемония по случаю Дня поминовения в Лондоне. София, герцогиня Эдинбургская и Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская во время церемонии, 10 ноября Фото: Reuters / Toby Melville/Pool

На мероприятии также присутствовали члены королевской семьи, в том числе король Карл III, принц Уильям, а также герцог и герцогиня Эдинбургские. Кейт Миддлтон была одета в черное платье, которое украшал один цветок мака. Daily Mail отмечает, что в предыдущие годы принцесса Уэльская прикалывала к нарядам по три цветка мака.

В январе 2024 года принцессу Уэльскую госпитализировали для проведения операции на брюшной полости. После этого у нее обнаружили онкологическое заболевание, о чем она сама сообщила в марте. Тогда же ей было предложено провести курс профилактической химиотерапии. В сентябре она рассказал о его успешном завершении.