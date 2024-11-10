Девочка из Челнов стала чемпионкой мира по шахматам

Жительница Набережных Челнов Диана Хафизова досрочно стала чемпионкой мира по шахматам в возрастной категории до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России.

Диана Хафизова набрала на соревнованиях 9 очков. Второе место с 8,5 очками заняла Виктория Сметанска из Польши. На третьей позиции расположилась еще одна россиянка Мария Власова с 8,5 очками. Всего по итогам юношеского чемпионата российские шахматисты выиграли 7 медалей.

Как сообщают «Челнинские известия», Диана Хафизова является воспитанницей спортивной школы «Этюд». Шахматистка тренировалась у тренера-преподавателя Рамзии Самусенко с 2016 по 2021 год.

Чемпионат по шахматам проходил во Флорианополисе (Бразилия). Там соревновались юноши и девушки до 14, 16 и 18 лет.

Диана Соловьёва