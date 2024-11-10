Трамп сформировал комитет для инаугурации

Дональд Трамп объявил о формировании комитета по инаугурации. Его сопредседателями стали инвестор Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер, которые в пресс-релизе команды республиканца называются его давними друзьями и сторонниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сенатор Келли Лоффлер на предвыборном митинге республиканцев в Мейконе, штат Джорджия (3 ноября 2024 года) Фото: Reuters / Megan Varner Стив Уиткофф (справа) и Дональд Трамп на митинге в Мейконе Фото: Reuters / Brian Snyder Следующая фотография 1 / 2 Сенатор Келли Лоффлер на предвыборном митинге республиканцев в Мейконе, штат Джорджия (3 ноября 2024 года) Фото: Reuters / Megan Varner Стив Уиткофф (справа) и Дональд Трамп на митинге в Мейконе Фото: Reuters / Brian Snyder

«Это станет началом работы моей администрации, которая выполнит смелое обещание сделать Америку снова великой»,— говорится в заявлении господина Трампа.

45-й президент США Дональд Трамп победил на выборах 2024 года и станет 47-м главой государства. Окончательно итоги голосования еще не подведены, но уже известно, что он получил голоса не меньше 301 выборщика при необходимых 270 для победы. Его соперница Камала Харрис набрала 226 голосов. На всеобщем голосовании республиканца поддержали 50,5% избирателей, демократку — 47,9%. Инаугурация состоится в январе 2025 года.

О победе республиканца на выборах и его планах — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа дел невпроворот».