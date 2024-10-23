Тайваньская TSMC отрицает информацию о расследовании США в отношении компании

Крупнейший в мире производитель чипов, тайваньская компания TSMC заявила, что не является объектом расследования со стороны властей США по поводу ее поставок чипов китайской Huawei, находящейся под американскими санкциями.

«TSMC соблюдает законы и решения по контролю за экспортом»,— сообщили представители компании телеканалу CNBC.

Накануне канадский аналитический портал TechInsights сообщил, что в нейронном ускорителе для искусственного интеллекта от Huawei используются чипы от тайваньской TSMC. Financial Times и The Information сообщили, что власти США начали проверку в отношении TSMC.

Как сообщает Reuters, сама TSMC уже уведомила власти США об обнаружении своих чипов в продукции Huawei. TSMC связалась с Министерством торговли США, как только узнала, что ее чипы могут незаконно использоваться в продукции Huawei. Компания подчеркнула, что не поставляет китайскому производителю чипы с сентября 2020 года.

В Министерстве торговли заявили, что в курсе сообщений о возможном нарушении американских санкций, но отказались комментировать слухи о начатом расследовании.

Кирилл Сарханянц