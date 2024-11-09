Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Согласно документу, страны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из них.

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын подписали договор в июне во время встречи в Пхеньяне. Госдума ратифицировала документ 24 октября, Совфед — 6 ноября. Договор вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами, его действие бессрочно.

Согласно договору, Россия и Северная Корея обязуются оказать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. Москва и Пхеньян также смогут проводить совместные учения «в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны». Документ предусматривает и развитие сотрудничества в других сферах — в сельском хозяйстве, туризме, образовании, здравоохранении.

Подробнее — в материале «Ъ» «Южная Корея ходит вокруг да около Украины».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...