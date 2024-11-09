Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Согласно документу, страны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Ким Чен Ын

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Ким Чен Ын

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын подписали договор в июне во время встречи в Пхеньяне. Госдума ратифицировала документ 24 октября, Совфед — 6 ноября. Договор вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами, его действие бессрочно.

Согласно договору, Россия и Северная Корея обязуются оказать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. Москва и Пхеньян также смогут проводить совместные учения «в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны». Документ предусматривает и развитие сотрудничества в других сферах — в сельском хозяйстве, туризме, образовании, здравоохранении.

Подробнее — в материале «Ъ» «Южная Корея ходит вокруг да около Украины».