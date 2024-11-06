Южная Корея ходит вокруг да около Украины

Президент Южной Кореи обратился к парламенту, призвав принять меры против военного сотрудничества КНДР и России, которое он считает «значительной угрозой национальной безопасности» страны. По словам южнокорейского лидера, Сеул рассматривает «все возможные сценарии контрмер». Впрочем, руководство страны, похоже, не считает вероятное присутствие северокорейских войск в России достаточным основанием для оказания военной помощи Киеву — в Сеуле опасаются лишь того, что Москва будет снабжать Пхеньян передовыми военными технологиями. Со своей стороны, Киев и его западные союзники, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пытаются сделать все, чтобы вовлечь Южную Корею в украинский конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Susan Walsh / AP Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Susan Walsh / AP

«Сотрудничество между Северной Кореей и Россией представляет значительную угрозу нашей национальной безопасности,— констатировал президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.— Мы тщательно рассмотрим все возможные сценарии контрмер»,— пообещал президент в обращении, которое зачитал в понедельник прибывший на заседание парламента премьер-министр страны Хан Док Су.

Лидер Южной Кореи призвал все политические силы страны отбросить разногласия для обсуждения и принятия ключевых решений, учитывая возникающие на Корейском полуострове новые угрозы, в которых Сеул обвиняет Москву и Пхеньян.

Первоочередными ответными мерами, которые не требуют обсуждения, южнокорейская сторона считает укрепление союза с Вашингтоном, трехстороннее сотрудничество в области безопасности с США и Японией, а также усиление давления на Пхеньян.

Ранее на прошлой неделе президент Юн Сок Ёль провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, договорившись с ним проводить стратегические консультации и координировать ответ на приписываемую КНДР отправку своих военных в зону украинского конфликта.

Впрочем, судя по всему, в Сеуле пока не готовы ответить на сближение Москвы и Пхеньяна отказом от своей прежней умеренной позиции по украинскому конфликту и переходом к оказанию активной военной помощи Киеву. Как пояснил в конце прошлой недели глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ель, решение о поставках оружия Украине не исключается, однако все будет зависеть от того, какого уровня достигнет сотрудничество Москвы и Пхеньяна в военно-технической области. «Рассматриваются все возможные сценарии»,— заявил глава южнокорейской дипломатии в Оттаве на совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелани Жоли. По его словам, главное, что интересует Сеул,— «какую услугу получит Северная Корея» за ее возможное участие в конфликте на Украине.

До последнего времени Южная Корея ограничивалась предоставлением Украине нелетальных средств и отклоняла настойчивые просьбы Киева о предоставлении ВСУ оружия и боеприпасов. Кроме того, как заявил в парламенте советник по национальной безопасности Южной Кореи Син Вон Сик, власти «Южной Кореи ни в коем случае не обсуждают отправку войск на Украину». Схожее заявление сделал и министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён.

Тем не менее, как сообщило агентство «Ренхап», в ходе недавнего визита в Брюссель представителей южнокорейской разведки они обсуждали с партнерами по НАТО вопрос об отправке в Киев военно-разведывательной миссии из Сеула «для наблюдения за северокорейскими войсками». По сообщению «Ренхап», такой сценарий ранее также обнародовал в парламенте Син Вон Сик: по мнению советника, в нынешних условиях «весьма важно развернуть на Украине команду южнокорейских наблюдателей и аналитиков».

Таким образом, Южная Корея дает понять: изменение ее позиции может произойти лишь в случае получения достоверной информации о том, что военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна способно изменить баланс сил на Корейском полуострове. Между тем последние заявления из Сеула и Вашингтона свидетельствуют: США и их союзники пока не могут предъявить Москве веские аргументы, позволяющие обвинить ее в том, что ее стратегическое партнерство с КНДР угрожает безопасности в регионе.

Выступая в конце прошлой недели на пресс-конференции по итогам переговоров в формате «2+2» глав внешнеполитических и военных ведомств США и Южной Кореи в Вашингтоне, министр обороны Ким Ён Хён был вынужден признать: верить публикациям о возможной передаче Пхеньяну технологий в обмен на якобы отправку военных КНДР в РФ преждевременно. «Передача российских технологий в КНДР к настоящему моменту не подтверждена»,— подчеркнул министр, добавив, что Сеул и Вашингтон пока только строят предположения по поводу российско-северокорейского военно-технического сотрудничества.

В свою очередь, глава Минобороны США Ллойд Остин также заявил, что у американской стороны нет подтверждений каких-либо поставок из России в КНДР, хотя, по его словам, Москва могла бы оказать Пхеньяну технологическую и финансовую помощь в обмен на приписываемую КНДР переброску войск. «На данный момент это неизвестно, но, если вы посмотрите на положение дел, можно предположить, что во главе списка будут технологии»,— добавил Ллойд Остин.

Комментируя возможность подключения Южной Кореи к военной помощи Киеву, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что «киевский режим и Запад многое делают для интернационализации конфликта на Украине», пытаясь вовлечь в него Сеул. «А что касается темы северокорейских солдат, то мне по-прежнему нечего добавить к тому, о чем говорил президент России на своей пресс-конференции в Казани»,— добавил господин Песков. Напомним, что на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, отвечая на вопрос о кадрах, которые якобы свидетельствуют об отправке северокорейских военных в РФ, Владимир Путин заметил, что снимки — «вещь серьезная и, если они есть, значит, они что-то отражают».

Сергей Строкань