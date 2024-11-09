Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по объектам движения «Хезболла» в столице Ливана Бейруте. ЦАХАЛ также заявил, что группировка выпустила по территории Израиля около 70 снарядов.

Как уточнила израильская армия в Telegram, ЦАХАЛ нанес удары по командным пунктам, цеху по производству оружия и другим объектам «Хезболлы» в районе Дахия в Бейруте. Армия Израиля указала, что военные принимали меры для снижения числа жертв среди мирного населения

Израиль начал операцию против «Хезболлы» в Ливане в конце сентября. В начале октября началось наземное наступление ЦАХАЛа. Из-за войны дома покинули более 800 тыс. мирных жителей. 5 ноября из страны эвакуировали 100 россиян.

Подробнее о конфликте — в тексте «Ъ» «Израильский премьер не дал раскрыться Галанту».