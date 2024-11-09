Основатель Bitcoin Fog Стерлингов приговорен в США к 12 годам тюрьмы за отмывание денег

Федеральный суд Вашингтона приговорил гражданина России и Швеции Романа Стерлингова к 12 с половиной годам тюремного заключения. Его признали виновным в отмывании около $400 млн через «миксер» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете, говорится в пресс-релизе Минюста США.

Согласно материалам дела, Bitcoin Fog работал с 2011 по 2021 год. За это время сервис обработал трансакции на сумму более 1,2 млн биткойнов (примерно $400 млн). Большая часть криптовалюты была связана с комьютерными преступлениями, кражей личных данных, оборотом наркотиков и сексуальным насилием над детьми.

Помимо тюремного заключения осужденному присудили выплатить $395,5 млн компенсации. У него конфисковали криптовалюту и денежные активы на сумму порядка $1,76 млн, а также предписали отказаться от доли в Bitcoin Fog, которую оценили в более $103 млн.

По данным Bloomberg, обвинение запрашивало для Романа Стерлингова 30 лет тюремного заключения. Защита заявляла, что наказание не должно превышать семь с половиной лет. Роман Стерлингов заявлял, что не управлял Bitcoin Fog, его адвокат Тор Экеланд указывал на отсутствие доказательств управления «миксером». При этом 8 октября Роман Стерлингов раскаялся. «Я сожалею о любом вреде, который могли причинить мои действия»,— сказал он.