Дипломат Доминяк: ЦАР не просила РФ увеличить число военных инструкторов

Временный поверенный в делах России в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Геннадий Доминяк рассказал, что власти ЦАР удовлетворены ситуацией с безопасностью в стране и не просили РФ увеличить численность военных инструкторов. По его словам, несмотря на непростую обстановку в приграничных регионах, ситуация в республике улучшилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @rusbangui Фото: @rusbangui

Господин Доминяк в интервью «РИА Новости» отметил ключевой вклад российских военных специалистов в стабилизацию страны. Он также допустил, что решение Совбеза ООН снять оружейное эмбарго с ЦАР поспособствует повышению уровня боеготовности сил обороны страны.

Сейчас в ЦАР работают 1890 российских инструкторов. В июне посол РФ в Банги Александр Бикантов сообщал, что прошедшие подготовку под руководством россиян подразделения армии ЦАР показывают высокий уровень боеготовности. Он также сообщал, что речи об увеличении числа военных инструкторов из РФ пока не идет.

Сегодня также состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел ЦАР Сильви Байпо Темон. Господин Лавров заявил о готовности российской стороны содействовать руководству ЦАР в стабилизации обстановки в стране. Главы дипведомств подписали соглашение между правительствами России и ЦАР об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.