В Иране раздевшуюся в знак протеста студентку отправили в психиатрическую больницу

Студентку из Ирана отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, после того как она вышла на акцию протеста. 2 ноября она разделась до нижнего белья перед зданием университета в знак протеста против притеснений из-за неправильного ношения хиджаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аху Дарьяи

Фото: UGC / AFP Аху Дарьяи

Фото: UGC / AFP

Об отправке девушки, имя которой не называется, на принудительное лечение сообщило IranWire. Издание отмечает, что до выхода на акцию протеста у студентки не было проблем с психическим здоровьем. В иранских соцсетях предполагают, что девушку зовут Аху Дарьяи, однако официально ее личность нигде не подтверждали. Зарубежные СМИ, в том числе Reuters, не смогли узнать имя студентки.

Центр по правам человека в Иране (CHRI), базирующийся в Нью-Йорке, выразил обеспокоенность в связи с отправкой девушки в психиатрическую больницу. «Иранские власти систематически используют принудительную психиатрическую госпитализацию как инструмент подавления инакомыслия, клеймя протестующих как психически неуравновешенных, чтобы подорвать их авторитет»,— сказал гендиректор CHRI Хади Гаеми (цитата по сайту центра).

Девушка вышла на акцию протеста перед зданием Исламского университета Азад в Тегеране. IranWire пишет, что там она училась на четвертом курсе на направлении «Французский язык и литература».

Студенческая организация Amir Kabir Newsletter сообщала, что студентка сняла одежду после притеснения со стороны участников военизированного формирования «Басидж». Они контролируют, правильно ли женщины носят одежду. В Иране они обязаны ходить с покрытой головой и носить необлегающую одежду.