Путин выразил соболезнования властям Пакистана в связи с терактом в Кветте

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу в связи с терактом на железнодорожном вокзале в городе Кветта в провинции Белуджистан. И попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелать скорейшего выздоровления раненым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия взрыва на железнодорожном вокзале в Кветте

Фото: Naseer Ahmed , Reuters Последствия взрыва на железнодорожном вокзале в Кветте

Фото: Naseer Ahmed , Reuters

Глава государства осудил произошедшее преступление и выразил надежду, что его организаторы понесут наказание. Господин Путин также подтвердил намерение тесно взаимодействовать с Пакистаном в дальнейшей борьбе с терроризмом.

Взрыв на железнодорожном вокзале в Кветте произошел утром 9 ноября. Жертвами стали 24 человека, более 40 получили ранения, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. По данным полиции, взрыв был совершен террористом-смертником.