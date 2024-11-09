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Коммерсантъ FM
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Путин выразил соболезнования властям Пакистана в связи с терактом в Кветте

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу в связи с терактом на железнодорожном вокзале в городе Кветта в провинции Белуджистан. И попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелать скорейшего выздоровления раненым.

Последствия взрыва на железнодорожном вокзале в Кветте

Последствия взрыва на железнодорожном вокзале в Кветте

Фото: Naseer Ahmed , Reuters

Последствия взрыва на железнодорожном вокзале в Кветте

Фото: Naseer Ahmed , Reuters

Глава государства осудил произошедшее преступление и выразил надежду, что его организаторы понесут наказание. Господин Путин также подтвердил намерение тесно взаимодействовать с Пакистаном в дальнейшей борьбе с терроризмом.

Взрыв на железнодорожном вокзале в Кветте произошел утром 9 ноября. Жертвами стали 24 человека, более 40 получили ранения, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. По данным полиции, взрыв был совершен террористом-смертником.

Фотогалерея

В Пакистане при взрыве на вокзале погибли 24 человека

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Сотрудники службы безопасности осматривают место взрыва бомбы на железнодорожной станции в Кветте

Сотрудники службы безопасности осматривают место взрыва бомбы на железнодорожной станции в Кветте

Фото: Arshad Butt / AP

По информации правоохранительных органов, взрыв случился в кассе вокзала, где обычно собирается большое количество людей, прямо перед отбытием поезда

По информации правоохранительных органов, взрыв случился в кассе вокзала, где обычно собирается большое количество людей, прямо перед отбытием поезда

Фото: Arshad Butt / AP

Местные жители оплакивают смерть родственника в результате взрыва бомбы

Местные жители оплакивают смерть родственника в результате взрыва бомбы

Фото: Arshad Butt / AP

Пострадавших доставили в больницу города, где введено чрезвычайное положение — туда вызваны дополнительные врачи и вспомогательный персонал

Пострадавших доставили в больницу города, где введено чрезвычайное положение — туда вызваны дополнительные врачи и вспомогательный персонал

Фото: Arshad Butt / AP

Пострадавший от взрыва бомбы в больнице в Кветте

Пострадавший от взрыва бомбы в больнице в Кветте

Фото: Arshad Butt / AP

Работники больницы укрывают тела погибших в результате взрыва бомбы

Работники больницы укрывают тела погибших в результате взрыва бомбы

Фото: Arshad Butt / AP

Сотрудники службы безопасности осматривают место взрыва бомбы. По информации полиции взрыв, по всей видимости, был совершен террористом-смертником

Сотрудники службы безопасности осматривают место взрыва бомбы. По информации полиции взрыв, по всей видимости, был совершен террористом-смертником

Фото: Arshad Butt / AP

Местные жители оплакивая своих родственников, погибших в результате взрыва

Местные жители оплакивая своих родственников, погибших в результате взрыва

Фото: Arshad Butt / AP

Вещи пассажиров на платформе после взрыва

Вещи пассажиров на платформе после взрыва

Фото: Banaras KHAN / AFP

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Сотрудники службы безопасности осматривают место взрыва бомбы на железнодорожной станции в Кветте

Фото: Arshad Butt / AP

По информации правоохранительных органов, взрыв случился в кассе вокзала, где обычно собирается большое количество людей, прямо перед отбытием поезда

Фото: Arshad Butt / AP

Местные жители оплакивают смерть родственника в результате взрыва бомбы

Фото: Arshad Butt / AP

Пострадавших доставили в больницу города, где введено чрезвычайное положение — туда вызваны дополнительные врачи и вспомогательный персонал

Фото: Arshad Butt / AP

Пострадавший от взрыва бомбы в больнице в Кветте

Фото: Arshad Butt / AP

Работники больницы укрывают тела погибших в результате взрыва бомбы

Фото: Arshad Butt / AP

Сотрудники службы безопасности осматривают место взрыва бомбы. По информации полиции взрыв, по всей видимости, был совершен террористом-смертником

Фото: Arshad Butt / AP

Местные жители оплакивая своих родственников, погибших в результате взрыва

Фото: Arshad Butt / AP

Вещи пассажиров на платформе после взрыва

Фото: Banaras KHAN / AFP

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