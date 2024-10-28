Как в последний раз
Гандбольный клуб «Воронеж» победил в, возможно, последнем домашнем матче в истории
В десятом туре Суперлиги гандбольный клуб «Воронеж» дома обыграл волгоградский «Каустик». Для команды это может быть последняя домашняя игра: игроки и тренеры уже четыре месяца не получают зарплату и просят финансовой помощи у властей. Команда могла в принципе сыграть в последний раз, но решил отправиться в гости к челябинскому «Динамо Сунгуль», чтобы завершить первый круг чемпионата. Как «Воронеж» сыграл в таких условиях — смотрите в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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