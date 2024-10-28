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Как в последний раз

Гандбольный клуб «Воронеж» победил в, возможно, последнем домашнем матче в истории

В десятом туре Суперлиги гандбольный клуб «Воронеж» дома обыграл волгоградский «Каустик». Для команды это может быть последняя домашняя игра: игроки и тренеры уже четыре месяца не получают зарплату и просят финансовой помощи у властей. Команда могла в принципе сыграть в последний раз, но решил отправиться в гости к челябинскому «Динамо Сунгуль», чтобы завершить первый круг чемпионата. Как «Воронеж» сыграл в таких условиях — смотрите в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

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За пару дней до начала игры с «Каустиком» игроки и тренеры «Воронежа» заявили, что это может быть их последний матч из-за проблем с финансированием

За пару дней до начала игры с «Каустиком» игроки и тренеры «Воронежа» заявили, что это может быть их последний матч из-за проблем с финансированием

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцы пришли поддержать команду, в том числе вывесили и плакаты с просьбой о помощи гандболистам

Воронежцы пришли поддержать команду, в том числе вывесили и плакаты с просьбой о помощи гандболистам

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Для «Воронежа» это дебютный сезон в Суперлиге, но аутсайдером приехал «Каустик»: волгоградский клуб проиграл во всех девяти турах

Для «Воронежа» это дебютный сезон в Суперлиге, но аутсайдером приехал «Каустик»: волгоградский клуб проиграл во всех девяти турах

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Каустик» атаковал первым, но вратарь воронежцев Денис Палихов (крайний слева) заблокировал удар

«Каустик» атаковал первым, но вратарь воронежцев Денис Палихов (крайний слева) заблокировал удар

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Воронеж» же свой шанс вырваться вперед не упустил и до конца игры не отдавал сопернику преимущества

«Воронеж» же свой шанс вырваться вперед не упустил и до конца игры не отдавал сопернику преимущества

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежские фанаты активно поддерживали команду

Воронежские фанаты активно поддерживали команду

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Атаки «Каустика» нередко не завершались взятием ворот

Атаки «Каустика» нередко не завершались взятием ворот

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Но и «Воронеж» упускал моменты

Но и «Воронеж» упускал моменты

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Наставники (на фото с планшетом главный тренер «Воронежа» Владислав Каралаш) частенько брали тайм-ауты, чтобы скорректировать тактику и стратегию игры

Наставники (на фото с планшетом главный тренер «Воронежа» Владислав Каралаш) частенько брали тайм-ауты, чтобы скорректировать тактику и стратегию игры

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В эти перерывы, а также между таймами публику развлекали чирлидерши

В эти перерывы, а также между таймами публику развлекали чирлидерши

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Возможно, наставления тренеров только добавляли остроты игре

Возможно, наставления тренеров только добавляли остроты игре

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Матч был очень динамичный, но зрителей успевал заряжать и развлекать и маскот «Воронежа» бобер

Матч был очень динамичный, но зрителей успевал заряжать и развлекать и маскот «Воронежа» бобер

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игроки «Каустика» рвались к воротам соперника

Игроки «Каустика» рвались к воротам соперника

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Многие атаки гостей были успешными...

Многие атаки гостей были успешными...

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

...Но сравнять счет не получалось: после первого тайма «Воронеж» вел 17:14

...Но сравнять счет не получалось: после первого тайма «Воронеж» вел 17:14

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В перерыве гандбольного матча детей-зрителей пригласили побросать мяч по воротам

В перерыве гандбольного матча детей-зрителей пригласили побросать мяч по воротам

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Во втором тайме «Воронеж» не растерял преимущество

Во втором тайме «Воронеж» не растерял преимущество

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Переломить ход игры гости так и не сумели

Переломить ход игры гости так и не сумели

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Итоговый счет — 34:32 в пользу «Воронежа»

Итоговый счет — 34:32 в пользу «Воронежа»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В составе воронежской команды лучшим игроком был признан линейный Никита Сибирев (на фото с мячом)

В составе воронежской команды лучшим игроком был признан линейный Никита Сибирев (на фото с мячом)

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Несмотря на проблемы с финансированием, «Воронеж» решил сыграть еще одну игру на выезде, чтобы тем самым закрыть первый круг чемпионата

Несмотря на проблемы с финансированием, «Воронеж» решил сыграть еще одну игру на выезде, чтобы тем самым закрыть первый круг чемпионата

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

По словам Валерия Калараша, у 90% игроков есть предложения из других клубов, но они не уходят, ожидая, что финансовый вопрос будет решен

По словам Валерия Калараша, у 90% игроков есть предложения из других клубов, но они не уходят, ожидая, что финансовый вопрос будет решен

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Директор «Воронежа» Александр Стребков заявил, что готов передать клуб во владение Воронежской области.

Директор «Воронежа» Александр Стребков заявил, что готов передать клуб во владение Воронежской области.

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Власти на это заявление пока не отреагировали

Власти на это заявление пока не отреагировали

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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За пару дней до начала игры с «Каустиком» игроки и тренеры «Воронежа» заявили, что это может быть их последний матч из-за проблем с финансированием

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежцы пришли поддержать команду, в том числе вывесили и плакаты с просьбой о помощи гандболистам

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Для «Воронежа» это дебютный сезон в Суперлиге, но аутсайдером приехал «Каустик»: волгоградский клуб проиграл во всех девяти турах

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Каустик» атаковал первым, но вратарь воронежцев Денис Палихов (крайний слева) заблокировал удар

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Воронеж» же свой шанс вырваться вперед не упустил и до конца игры не отдавал сопернику преимущества

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Воронежские фанаты активно поддерживали команду

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Атаки «Каустика» нередко не завершались взятием ворот

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Но и «Воронеж» упускал моменты

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Наставники (на фото с планшетом главный тренер «Воронежа» Владислав Каралаш) частенько брали тайм-ауты, чтобы скорректировать тактику и стратегию игры

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В эти перерывы, а также между таймами публику развлекали чирлидерши

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Возможно, наставления тренеров только добавляли остроты игре

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Матч был очень динамичный, но зрителей успевал заряжать и развлекать и маскот «Воронежа» бобер

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Игроки «Каустика» рвались к воротам соперника

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Многие атаки гостей были успешными...

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

...Но сравнять счет не получалось: после первого тайма «Воронеж» вел 17:14

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В перерыве гандбольного матча детей-зрителей пригласили побросать мяч по воротам

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Во втором тайме «Воронеж» не растерял преимущество

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Переломить ход игры гости так и не сумели

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Итоговый счет — 34:32 в пользу «Воронежа»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В составе воронежской команды лучшим игроком был признан линейный Никита Сибирев (на фото с мячом)

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Несмотря на проблемы с финансированием, «Воронеж» решил сыграть еще одну игру на выезде, чтобы тем самым закрыть первый круг чемпионата

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

По словам Валерия Калараша, у 90% игроков есть предложения из других клубов, но они не уходят, ожидая, что финансовый вопрос будет решен

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Директор «Воронежа» Александр Стребков заявил, что готов передать клуб во владение Воронежской области.

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Власти на это заявление пока не отреагировали

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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