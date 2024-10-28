Как в последний раз

В десятом туре Суперлиги гандбольный клуб «Воронеж» дома обыграл волгоградский «Каустик». Для команды это может быть последняя домашняя игра: игроки и тренеры уже четыре месяца не получают зарплату и просят финансовой помощи у властей. Команда могла в принципе сыграть в последний раз, но решил отправиться в гости к челябинскому «Динамо Сунгуль», чтобы завершить первый круг чемпионата. Как «Воронеж» сыграл в таких условиях — смотрите в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография За пару дней до начала игры с «Каустиком» игроки и тренеры «Воронежа» заявили, что это может быть их последний матч из-за проблем с финансированием Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежцы пришли поддержать команду, в том числе вывесили и плакаты с просьбой о помощи гандболистам Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Для «Воронежа» это дебютный сезон в Суперлиге, но аутсайдером приехал «Каустик»: волгоградский клуб проиграл во всех девяти турах Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Каустик» атаковал первым, но вратарь воронежцев Денис Палихов (крайний слева) заблокировал удар Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Воронеж» же свой шанс вырваться вперед не упустил и до конца игры не отдавал сопернику преимущества Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежские фанаты активно поддерживали команду Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Атаки «Каустика» нередко не завершались взятием ворот Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Но и «Воронеж» упускал моменты Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Наставники (на фото с планшетом главный тренер «Воронежа» Владислав Каралаш) частенько брали тайм-ауты, чтобы скорректировать тактику и стратегию игры Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В эти перерывы, а также между таймами публику развлекали чирлидерши Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Возможно, наставления тренеров только добавляли остроты игре Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Матч был очень динамичный, но зрителей успевал заряжать и развлекать и маскот «Воронежа» бобер Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Игроки «Каустика» рвались к воротам соперника Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Многие атаки гостей были успешными... Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский ...Но сравнять счет не получалось: после первого тайма «Воронеж» вел 17:14 Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В перерыве гандбольного матча детей-зрителей пригласили побросать мяч по воротам Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Во втором тайме «Воронеж» не растерял преимущество Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Переломить ход игры гости так и не сумели Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Итоговый счет — 34:32 в пользу «Воронежа» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В составе воронежской команды лучшим игроком был признан линейный Никита Сибирев (на фото с мячом) Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Несмотря на проблемы с финансированием, «Воронеж» решил сыграть еще одну игру на выезде, чтобы тем самым закрыть первый круг чемпионата Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский По словам Валерия Калараша, у 90% игроков есть предложения из других клубов, но они не уходят, ожидая, что финансовый вопрос будет решен Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Директор «Воронежа» Александр Стребков заявил, что готов передать клуб во владение Воронежской области. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Власти на это заявление пока не отреагировали Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 24 За пару дней до начала игры с «Каустиком» игроки и тренеры «Воронежа» заявили, что это может быть их последний матч из-за проблем с финансированием Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежцы пришли поддержать команду, в том числе вывесили и плакаты с просьбой о помощи гандболистам Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Для «Воронежа» это дебютный сезон в Суперлиге, но аутсайдером приехал «Каустик»: волгоградский клуб проиграл во всех девяти турах Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Каустик» атаковал первым, но вратарь воронежцев Денис Палихов (крайний слева) заблокировал удар Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский «Воронеж» же свой шанс вырваться вперед не упустил и до конца игры не отдавал сопернику преимущества Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Воронежские фанаты активно поддерживали команду Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Атаки «Каустика» нередко не завершались взятием ворот Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Но и «Воронеж» упускал моменты Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Наставники (на фото с планшетом главный тренер «Воронежа» Владислав Каралаш) частенько брали тайм-ауты, чтобы скорректировать тактику и стратегию игры Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В эти перерывы, а также между таймами публику развлекали чирлидерши Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Возможно, наставления тренеров только добавляли остроты игре Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Матч был очень динамичный, но зрителей успевал заряжать и развлекать и маскот «Воронежа» бобер Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Игроки «Каустика» рвались к воротам соперника Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Многие атаки гостей были успешными... Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский ...Но сравнять счет не получалось: после первого тайма «Воронеж» вел 17:14 Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В перерыве гандбольного матча детей-зрителей пригласили побросать мяч по воротам Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Во втором тайме «Воронеж» не растерял преимущество Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Переломить ход игры гости так и не сумели Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Итоговый счет — 34:32 в пользу «Воронежа» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В составе воронежской команды лучшим игроком был признан линейный Никита Сибирев (на фото с мячом) Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Несмотря на проблемы с финансированием, «Воронеж» решил сыграть еще одну игру на выезде, чтобы тем самым закрыть первый круг чемпионата Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский По словам Валерия Калараша, у 90% игроков есть предложения из других клубов, но они не уходят, ожидая, что финансовый вопрос будет решен Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Директор «Воронежа» Александр Стребков заявил, что готов передать клуб во владение Воронежской области. Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Власти на это заявление пока не отреагировали Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский