Рябков: угроза разрыва отношений с США сохраняется в случае эскалации на Украине

Россия и США обмениваются сигналами по Украине по закрытым каналам на военном и политическом уровнях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, угроза разрыва дипломатических отношений между странами сохраняется в случае конфискации замороженных активов РФ или эскалации ситуации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Замминистра утверждает, что американские власти сохраняют стремление «продолжать опаснейший эскалационный курс». При этом контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются — «то чаще, то реже, то интенсивнее, то слабее, но в зависимости от ситуации», уточнил господин Рябков. «Мы имеем буквально единичные эпизоды, когда подобный обмен сигналами приводил к неким результатам, с нашей точки зрения, важным, необходимым и положительным»,— рассказал он в интервью «Интерфаксу».

Сергей Рябков заверил, что Россия «никогда сама не идет на эскалационные шаги», но допустил такую возможность, если Запад «отбросит последние приличия и пойдет ва-банк». «Но это не означает автоматизма в принятии этого решения. Опция разрыва (отношений.— "Ъ") может быть рассмотрена, не предопределяя, чем закончится это рассмотрение в такой ситуации»,— пояснил замглавы МИД РФ.

После начала российской военной операции в феврале 2022 года Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ на €300 млрд. В июне 2024-го страны G7 объявили о планах выделить Украине кредит в $50 млрд за счет прибыли от замороженных средств российских юридических лиц. Предполагается, что транши в рамках кредита переведут до конца 2025 года. В Кремле заморозку российских активов в ЕС считают воровством. Минфин обещал зеркально ответить на действия Запада.