Бейонсе лидирует по номинациям на Grammy

Американская певица Бейонсе претендует на 11 наград премии Grammy. Она лидирует по числу номинаций. Следом за ней идут Билли Айлиш, Charli XCX, Кендрик Ламар и Post Malone — каждый претендует на семь наград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бейонсе

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Бейонсе

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Число номинаций Бейонсе за карьеру достигло исторического рекорда — 99, передает Reuters. Предыдущий рекорд — 88 номинаций — принадлежал ей же, а также ее мужу Jay-Z. За свою карьеру Бейонсе получила 32 награды Grammy. Однако она ни разу не получала премию за лучший альбом. Ее альбом 2024 года «Cowboy Carter» претендует на эту награду.

Победителей будут выбирать около 13 тыс. певцов, авторов песен, продюсеров и других специалистов из Академии звукозаписи. Церемония вручения Grammy пройдет 2 февраля.

О кантри-альбоме Бейонсе — в материале «Ъ» «Родео на полную громкость».