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Родео на полную громкость

Бейонсе выпустила кантри-альбом

Альбом американской певицы Бейонсе «Cowboy Carter» стал восьмым в ее карьере, попавшим на первую строчку чарта Billboard 200. Но гораздо важнее то, что «Cowboy Carter» сразу после релиза возглавил чарт кантри-альбомов. Раньше такого с темнокожими певицами не происходило. О восторгах и спорах по поводу нового альбом Бейонсе — Игорь Гаврилов.

Фото: Chris Pizzello, AP

Фото: Chris Pizzello, AP

«Картер» в названии альбома Бейонсе — ее фамилия по мужу. А вот «ковбой» — слово, которое активно обсуждают как поклонники, так и критики альбома. Тем более что на обложке «Cowboy Carter» певица предстала со всеми ковбойскими аксессуарами, включая ковбойскую шляпу. Что значит белый конь, на котором восседает Бейонсе? Почему в кадр из всего американского флага, который держит в руках Бейонсе, попали только красные и белые полосы?

Расшифровке символов, которыми полон альбом, посвятил целую статью журнал Time. Журналисты напоминают, что Бейонсе Ноулз родилась в штате Техас, который традиционно ассоциируется с понятием «ковбой» в самой широкой его трактовке. Если в конце XIX — начале XX века «ковбой» был символом американской деревенщины, то к середине XX века кино, родео, бульварная литература и кантри-музыка сделали из ковбоя-аутсайдера олицетворение белого американца, героя нации.

Комментаторы, исследующие феномен альбома «Cowboy Carter», напоминают о том, что в XIX веке четверть всех работников, занятых в животноводстве, были темнокожими. В рецензиях напоминают и о том, что к созданию музыкального стиля кантри черные артисты тоже причастны. Наряду с британскими фолк-корнями кантри музыковеды отмечают ритмику, свойственную темнокожим американцам, а также использование в аранжировках банджо и губной гармошки, инструментов, которые когда-то популяризировали именно черные музыканты.

Проще всего расценивать «Cowboy Carter» как альбом-манифест, отдающий должное роли афроамериканцев в формировании огромного культурного феномена.

Однако «Cowboy Carter» — не в полной мере кантри-альбом. Он собран как эфир несуществующей техасской радиостанции, где наряду с кантри крутят блюз, соул, рок, R’n’B, зайдеко, фолк, блюграсс, оперу и даже фламенко с фаду. На этой условной радиостанции как бы диджеями работают легенды кантри Долли Партон, Вилли Нельсон и Линда Мартелл, а в песнях слышны голоса молодых темнокожих звезд кантри Таннер Аделл, Бриттни Спенсер, Тиеры Кеннеди и Рейны Робертс. Есть и камео суперзвезд—- Стиви Уандера, Найла Роджерса, Джона Батиста, Поста Мэлоуна, Майли Сайрус. И Пола Маккартни: он принял участие в записи кавер-версии песни The Beatles «Blackbird».

Можно как угодно относиться к персоне Бейонсе, к ее гигантомании и желанию превзойти всех и вся, но «Cowboy Carter» точно не относится к кантри-рутине и не является сборником однообразных сельских песенок с карамельными вокальными партиями и солирующими скрипками. Можно сколько угодно говорить о том, что кантри — это целая вселенная, дерево с могучей кроной и арена новаторских решений. Для мира за пределами США это все равно очень специфическая музыка. А альбом Бейонсе искрится остроумием и поражает разнообразием саунда.

«Cowboy Carter» — вторая часть трилогии, задуманной певицей во время пандемии COVID-19. Первой частью был альбом «Renaissance» (2022), в котором Бейонсе продемонстрировала свою танцевальную, клубную грань. Фанаты уже спорят о том, что же будет третьей частью. Вероятно, рок-альбом, и к записи по традиции привлекут всех флагманов жанра. Тогда Бейонсе придется перевоплотиться в покойную Тину Тернер — место черной рок-королевы пустует.

Есть и еще одна высота, которую ей предстоит взять: ей очень хочется стать певицей-миллиардером. Пока что на Земле такая одна. Ее зовут Тейлор Свифт, и она белая. Если Бейонсе действительно хочет стать символом темнокожей Америки, ей нужно поднапрячься.

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