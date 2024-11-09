Московский каршеринг стал реже упоминаться в сводках ГИБДД

Управление ГИБДД по Москве обнародовало данные по состоянию аварийности за десять месяцев 2024 года. В столице зарегистрировано 7,4 тыс. ДТП, в которых погибли 285 человек и 8,25 тыс. были ранены. За аналогичный период 2023 года было зафиксировано 6991 ДТП. Таким образом, рост составил 6,9%.

«Основными причинами аварий стали несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, несоблюдение очередности и дистанции проезда, а также нарушения правил проезда пешеходных переходов»,— пояснили в УГИБДД по Москве. В ведомстве при этом особо отметили, что число отдельных видов ДТП в столице идет на убыль. В пример приводится ситуация с машинами каршеринга: за десять месяцев они стали на 16,3% реже попадать в дорожные инциденты. Причем число погибших в ДТП с прокатными авто упало еще значительнее — на 50%. Отметим, “Ъ” уже рассказывал (см. номер от 16 августа) об этой тенденции: количество поездок на арендованном транспорте в столице растет, а аварийность идет вниз. Эксперты тогда объясняли, что это может быть вызвано, в частности, повышением цен на услуги в секторе краткосрочной аренды авто: часть аудитории каршеринга, которая водила агрессивно (в основном молодые люди), пересела на общественный транспорт.

О состоянии аварийности по Московской области накануне сообщил региональный минтранс. Всего за десять месяцев в области зафиксировано 3,1 тыс. ДТП, что на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество погибших уменьшилось на 4%, раненых — на 6%. При этом, отметили в ведомстве, на муниципальных дорогах в области по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вдвое выросло число погибших пешеходов.

Официальной статистической отчетности по всем субъектам федерации за десять месяцев 2024 года ГИБДД России еще не публиковала. Документы ожидаются в ближайшие дни.

Иван Буранов